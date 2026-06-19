Başkan Erdoğan Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı’nda yolculuk yaptı! Müjdeyi verdi: 31 Temmuz’a kadar ücretsiz olacak

Halkalı istasyonundan Kayaşehir istasyonuna kadar süren yolculukta incelemelerde bulunan Başkan Erdoğan, metronun saatte 110 kilometre hıza ulaştığını ve istasyon geçişlerinin fark edilmeyecek kadar konforlu olduğunu vurguladı.

BAŞKAN ERDOĞAN: İSTANBUL'A VE TÜRKİYE'YE BU YAKIŞIR

Yolculuk esnasında gazetecilere yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Kaliteyse kalite, huzur... Şu anda gerçekten bu metromuz modern bir anlayışın tezahürü oldu. Modern bir anlayışı İstanbul'a kazandırmak, gerçekten bütün ilgili arkadaşlarımın bu konudaki ortaya koyduğu bu eserle biz de iftihar ediyoruz. Allah yar yardımcımız olsun. İstanbul'a bu yakışır, Türkiye'ye bu yakışır, milletimize bu yakışır. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. 31 Temmuz'a kadar ücretsiz."

DEV ENTEGRASYON VE GÜÇLENEN ULAŞIM AĞI

Hizmete giren 21.75 kilometrelik yeni etap; İbn Haldun Üniversitesi, Kayaşehir, Olimpiyatköy, Halkalı Stadı ve Halkalı istasyonlarından oluşuyor. Şehir içi hareketliliği büyük ölçüde artıracak olan hat, İstanbul'un diğer önemli raylı sistem projeleriyle entegre olarak çalışacak.

Bu entegrasyon kapsamında; İbn Haldun Üniversitesi İstasyonu Vezneciler-Sultangazi-Fenertepe Hattı'na, Kayaşehir İstasyonu Bakırköy-Kirazlı-Başakşehir-Kayaşehir Hattı'na, Olimpiyatköy İstasyonu Ataköy-İkitelli-Olimpiyat Hattı'na, Halkalı Stadı İstasyonu Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt Hattı'na ve Halkalı İstasyonu ise Marmaray'a bağlanacak.

SEYAHAT SÜRELERİ KISALIYOR

69 kilometre uzunluğuyla Türkiye'nin en uzun ve en hızlı metro hatlarından biri olan dev ring projesi sayesinde havalimanına erişim önemli ölçüde kolaylaştı. Sağlanan bu yeni bağlantılarla birlikte Halkalı ile İstanbul Havalimanı arasındaki seyahat süresi 30 dakikaya düştü. Yeni etabın tamamlanmasıyla Halkalı ile Gayrettepe arası toplam seyahat süresi ise 57 dakika olarak belirlendi.

935 MİLYON EURO EKONOMİK KATKI

Açılış öncesi istasyonda işçilerden bilgi alan ve son durumu inceleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, projeye dair ekonomik verileri paylaştı. Yeni hattın 2043 yılına kadar toplam 117 milyon saat zaman tasarrufu sağlayacağı ve ekonomiye katkısının 935 milyon euroya ulaşmasının beklendiği ifade edildi. Hatırlanacağı üzere projenin önceki aşamalarında; Kâğıthane-İstanbul Havalimanı kesimi 22 Ocak 2023'te, Kâğıthane-Gayrettepe kesimi 29 Ocak 2024'te, Kargo Terminali-Arnavutköy Hastane arası ise 19 Mart 2024'te hizmete alınmıştı.