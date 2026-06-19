Son dakika | Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hattı açılıyor: Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Açılış Töreni"nde konuşuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hattı 31 Temmuz'a kadar vatandaşımıza ücretsiz olacak. İstanbul halkını hakettiği hizmet standardına ulaştırmak için gece gündüz çalışıyoruz. Yeni metroyla 120 kilometre hıza kadar ulaştık. Toplam 69 km uzunluğundaki metro projemizi bugün tamamlayarak Türkiye'yi en uzun ve en hızlı metro hattıyla buluşturuyoruz. Yeni metro ile Halkalı-İstanbul Havalimanı arası 30 dakikaya düşecek.

"İSTANBUL'U KADERİNE TERK ETMEYECEĞİZ"

İstanbul Beklemez, İstanbul ihmale gelmez, İstanbul vizyonsuzluğu kaldırmaz. İstanbul'u kaderine terk etmemekte kararlıyız. İstanbul'un trafik başta olmak üzere sorunlar yumağı altında ezilmesine izin vermeyeceğiz.

(Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro) Halkalı Arnavutköy kesiminin hizmete girmesiyle sadece Türkiye'nin değil dünyanın en uzun metrolarından biri tamamlandı.

Projenin 25 senede vakitten 117 milyon saat tasarruf ettirmesini, ekonomik faydanın ise toplam 935 milyon avroyu bulmasını bekliyoruz

Şehrimiz yeni metro hatları kazandıkça İstanbul'un beceriksiz idarecilerin elinde artık eziyete dönüşmüş trafiğini rahatlatacağız.

NATO ZİRVESİ

Trump ve liderleri ağırlayacağız. Türkiye çözüm çabalarının baş aktörü.

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