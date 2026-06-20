SON DAKİKA | TÜRGEV’in 30. kuruluş yıl dönümü programı! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TÜRGEV'in 30. kuruluş yıl dönümü programında açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Aziz İstanbul'umuzda sizlerle beraber olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Bakışlarımızın aynı ufukta kesiştiği bu güzel programın tertiplenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Güzel İstanbul'umuzun 39. ilçesindeki her bir vatandaşıma buradan sevgilerimi gönderiyorum. TÜRGEV'imizin 30. kuruluş yıl dönümünün ülkemiz milletimiz ve sivil toplum camiamız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bilgili, şuurlu ve özgüvenli bir gençlik için fedakarca çalışan tüm vakıf çalışanlarını tebrik ediyorum. 30. yıl önce atılan bu tohumun filizlenmesi ve büyük bir çınara dönmesine vesile olan kurucularımıza, çalışanlarımıza ve bağışçılarımıza şükranlarımı sunuyorum.

Bizim inancımızda hiçbir netice tesadüfler ürünü değildir. TÜRGEV'in merkezinde gençlerimizin geleceği, büyük Türkiye'nin ayak sesleri vardır.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör