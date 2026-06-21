Başkan Erdoğan’dan Babalar Günü mesajı

Başkan Erdoğan, 21 Haziran Babalar Günü dolayısıyla NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Ailesi için ömrü boyunca fedakarca çalışan, çabalayan, mücadele eden, tüm imkanlarını evlatlarına adayan kahraman babalarımızın Babalar Günü'nü tebrik ediyorum. Aziz şehitlerimiz başta olmak üzere ebediyete irtihal etmiş tüm babalarımızı rahmetle yad ediyorum."

Başkan Erdoğan’a Babalar Günü sürprizi

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör