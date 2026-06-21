Başkan Erdoğan'dan Babalar Günü mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Babalar Günü'nü tebrik etti. Erdoğan mesajında, "Tüm imkanlarını evlatlarına adayan kahraman babalarımızın Babalar Günü'nü tebrik ediyorum." dedi.
Başkan Erdoğan, 21 Haziran Babalar Günü dolayısıyla NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Ailesi için ömrü boyunca fedakarca çalışan, çabalayan, mücadele eden, tüm imkanlarını evlatlarına adayan kahraman babalarımızın Babalar Günü'nü tebrik ediyorum. Aziz şehitlerimiz başta olmak üzere ebediyete irtihal etmiş tüm babalarımızı rahmetle yad ediyorum."
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