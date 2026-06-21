Başkan Erdoğan’a Babalar Günü sürprizi

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı'nın (TÜRGEV) 30. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen programa katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, program çıkışında gençlerle bir araya geldi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'in, alanda bekleyen gençleri işaret ederek Erdoğan'a Babalar Günü dolayısıyla kendisini tebrik etmek istediklerini iletmesi üzerine, Erdoğan gençlerin yanına geçti.

TABLO HEDİYE EDİLDİ

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve eşi Nihal Özdemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Babalar Günü'nü kutlayarak hazırlanan özel tabloyu takdim etti. AK Parti İstanbul Gençlik Kolları tarafından hazırlanan tabloda, "İyi ki Erdoğan var", "Baba bir geceni de bize ayır" ve "Bugün milyonlarca genç, o geceler için teşekkür ediyor" ifadeleri yer aldı.