Gençlerden en baba kutlama

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önceki akşam Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı'nın (TÜRGEV) 30. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen programa katıldı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, program çıkışı Erdoğan'a, alanda bekleyen gençleri işaret ederek Babalar Günü dolayısıyla kendisini tebrik etmek istediklerini iletti. Bunun üzerine Erdoğan gençlerin yanına geçti. Özdemir ve eşi Nihal Özdemir, Babalar Günü'nü kutladıkları Erdoğan'a bir tablo takdim etti. AK Parti İstanbul Gençlik Kolları'nca tabloda, "İyi ki Erdoğan var", "Baba bir geceni de bize ayır" ve "Bugün milyonlarca genç, o geceler için teşekkür ediyor" ifadeleri yer aldı.

DUYGUSAL HATIRAYA GÖNDERME

"Baba bir geceni de bize ayır" cümlesi, Erdoğan'ın, eşi Emine Erdoğan ve çocuklarıyla ilgili paylaştığı bir hatıraya gönderme yapıyor. Erdoğan, bir röportajında yoğun siyasi çalışmalar nedeniyle çocuklarıyla yeterince vakit geçiremediği dönemleri anlatırken, kızı Esra Erdoğan Albayrak'ın kapısına bıraktığı notta "Baba bir geceni de bize ayır" yazdığını ifade etmişti.

Duygusal anların yaşandığı buluşmada, Erdoğan, gençlerle sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. Bu arada Erdoğan, Babalar Günü dolayısıyla sosyal medyada paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı: "Ailesi için ömrü boyunca fedakarca çalışan, çabalayan, mücadele eden, tüm imkanlarını evlatlarına adayan kahraman babalarımızın Babalar Günü'nü tebrik ediyorum. Aziz şehitlerimiz başta olmak üzere ebediyete irtihal etmiş tüm babalarımızı rahmetle yad ediyorum."





DEVLETİN ZİRVESİNDEN DUYGU YÜKLÜ MESAJLAR

Devletin zirvesi ve kabine üyeleri, Babalar Günü vesilesiyle anlamlı mesajlar yayımladı.

❱ Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz mesajında, Aile ve Nüfus On Yılı'nda genç nesillerin babalık duygusunu çok daha erken yaşlarda tecrübe etmesini diledi.

❱ Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Hayatın yükünü omuzlarında taşıyıp, ailesinin huzuru için gece gündüz demeden çalışan, sevgisini çoğu zaman sözlerle değil, emeğiyle gösteren tüm babalarımızın Babalar Günü'nü en içten duygularımla kutluyorum" ifadesini kullandı.

❱ İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Sevgisini çoğu zaman sözleriyle değil, gösterdiği gayretle ifade eden, evlatlarına dürüstlüğü, merhameti, çalışmayı ve vatan sevgisini miras bırakan tüm babalarımızın Babalar Günü'nü gönülden kutluyorum" ifadesini kullandı.

❱ Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, evlatları için gecesini gündüzüne katan tüm babaların Babalar Günü'nün kutlu olması temennisinde bulundu.