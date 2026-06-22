Seferihisar Belediyesi operasyonunda yeni gelişme! İmar Müdürü gözaltına alındı

Seferihisar Belediyesi'ne yönelik başlatılan operasyon kapsamında soruşturma genişliyor. Geçtiğimiz hafta yapılan yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarında 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Son gelişmeye göre, İmar ve Şehircilik Müdürü Esin Uysal'ın da gözaltına alınarak ifadeye çağırıldığı öğrenildi.

Bugün öğleden sonra belediyeye gelen emniyet mensuplarının Uysal'ı davet ettikleri ve hizmet binasından birlikte ayrıldıkları ifade edildi.

Uysal'ın emniyetteki işlemleri sürüyor.

NE OLMUŞTU?

Seferihisar Belediyesi ile bağlantılı bazı kişi ve kuruluşların, inşaat ve imar süreçlerine ilişkin işlemler karşılığında menfaat temin ettiklerine yönelik soruşturmada, 17 Haziran'da, aralarında Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı İ.G.P'nin de olduğu 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Zanlılarla bağlantısı olduğu öne sürülen, daha önce tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay ile şirket çalışanı M.C.H. de 18 Haziran'da yakalanmıştı.

Söz konusu 8 şüphelinin 19 Haziran'da İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki işlemleri tamamlanmış, zanlılardan S.Y. sağlık sorunları nedeniyle ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Şüphelilerden Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı İ.G.P, inşaat firması yetkilileri S.B. ve R.K.B, kamu görevlisi Ö.A. ile şirket yetkilisi R.Ö. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

Nermin Günay hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, şirket çalışanı M.C.H. ise serbest bırakılmıştı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör