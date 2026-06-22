SON DAKİKA I Ömer Çelik'ten Terörsüz Türkiye açıklaması: "Yeni bir aşamadayız"

Son Dakika Haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti MYK Toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, önemli açıklamalarda bulundu.

Ömer Çelik'in konuşmasından öne çıkan satır başları:

"Gazze'de insanlık dışı saldırılar devam etmektedir. Saldırıların neticesinde uluslararası hukukta zarar görmüştür.

Son derece kırılgan bir dönemdeyiz. Aslında yeni bir dönem şimdi başlıyor. Kalıcı barış için güçlü bir irade ortaya koymalıyız. İsrail saldırganlığına karşı güçlü bir duruş sergilemeliyiz.

Sayın Devlet Bahçeli'nin erken seçime dönük açıklamaları son derece önemlidir. Cumhurbaşkanı adayımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır.

Terörsüz Türkiye sürecinde çok büyük bir adım atıldı. Süreç bir devlet politikasıdır. Bugün gelinen noktada raporun içeriğine herkesin değer vermesi ve attığı imzanın arkasında durması gerekmektedir. Terör sona ermeli ve terör Türkiye gündeminden çıkmalı. Pazarlık olmadan süreç ilerleyecek. Silahlar bırakılınca süreç tamamlanacak."

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Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör