Bakan Çiftçi'den Gazze çağrısı: "İki devletli çözüm hayata geçirilmeli"

GAZZE'DE 72 BİNDEN FAZLA KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ SALDIRILAR İNSANLIK VİCDANINDA DERİN YARALAR AÇTI 2023 yılından bu yana Gazze'de yaşanan sürece değinen Bakan Çiftçi, "2023'ten bu yana Gazze'de yaşananlar insanlık vicdanında derin yaralar açmıştır. 72 bin aşkın Gazze'li kardeşimizin şehadetine yol açan saldırılar, soykırımcı İsrail yönetiminin insani ve ahlaki değerleri ne ölçüde hiçe saydığını bütün dünyanın gözleri önüne sermiştir. Nitekim ateşkesi rağmen gerçekleştirilen 2 bin 400'ü aşkın ihlal, İsrail'in barış ve güvenliğe yönelik samimi bir ortaya koymadığının açık bir göstergesidir." açıklamasında bulundu. Türkiye'nin ilk günden itibaren Filistin halkının yanında olduğunu ifade eden Bakan Çiftçi, "Böylesine ağır bir tablo karşısında Türkiye ilk günden itibaren Filistinli kardeşlerinin yanında yer almış ve adaletin insan onurunun ve hukukun savunulması için güçlü bir irade ortaya koymuştur. Bilmenizi isterim ki devletimiz ve milletimiz Filistin meselesine yüksek bir hassasiyetle yaklaşmaktadır." dedi. Türkiye'nin Filistin meselesine yüksek hassasiyetle yaklaştığını vurgulayan Bakan Çiftçi, "Başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırlar temelinde bağımsız, egemen ve toprak bütünlüğüne sahip bir Filistin devleti kuruluncaya kadar da bu desteğimiz aynı kararlılıkla devam edecektir." ifadelerini kullandı.

GAZZE'YE ULAŞTIRILAN İNSANİ YARDIM MALZEMELERİ YAKLAŞIK 110 BİN TONA ULAŞTI Gazze'ye yönelik insani yardımlara ilişkin bilgi veren Bakan Çiftçi, gıda, ilaç ve temel ihtiyaç malzemelerinin ulaştırılmasının büyük önem taşıdığını belirtti. Türkiye'nin yardımlarının devam ettiğini ifade eden Bakan Çiftçi, "Bu kapsamda 14 uçak ve 21 gemi ile Mısır'ın Ariş Limanı'na ulaştırdığımız insani yardım malzemelerinin Gazze'ye sevki devam etmektedir. 7 Ekim 2023 tarihinden bugüne kadar hava köprüsü, gemi seferleri, yerelden temin edilen yardımlar ve Birleşmiş Milletler iş birliğiyle ulaştırılan insani yardım malzemelerinin toplamı yaklaşık 110 bin tona ulaşmıştır. Bu çalışmalar Türk Kızılayı ve AFAD Başkanlığımızın koordinasyonunda yürütülmektedir. Göç İdaresi Başkanlığımız ile Filistin Büyükelçiliği arasında kurulan ortak mekanizma sayesinde çeşitli sebeplerle resmi işlemlerini tamamlayamamış Filistinlilerin de tespit edilerek gerekli işlemlerin süratle sonuçlandırılması sağlanmaktadır." diye konuştu.