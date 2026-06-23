MHP lideri Devlet Bahçeli: Avrupa hangi cüretle bize dil uzatabilir?

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor

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Bahçeli'nin açıklamalarında öne çıkanlar şöyle;

Fransa'da G7 liderleri bir araya gelmiştir. Kağıt üzerinde hayli kabarıktır. Küresel ekonominin atılan bombalar ve mutabakatlar arasında sıkışmıştır. H

Tüm bu ağır gündemlerin üstüne ABD Başkanı Trump'ın toplantıya girerken söylediği patron benim sözü damga vurmuştur. Bu söz gelişigüzel söylenmiş bir cümle değil G7'deki güç dengesinin gerçek maiyetini gösteren ibretlik bir itiraftır.

Aynı Avrupa kendi güvenlik boşluğunu nasıl dolduracağını kara kara düşünmektedir. Avrupa Türkiye'ye demokrasi hukuk ve dış politika dersi vermeye kalkmakta rapor kılıfına sokmuş ithamları ve tehditlerini ısrarla sürdürmektedir.

Gaflet uykusunda rüyaya dalanlar iyi duysun, kulağını açsın ve işitsin Türk milletine biçim verecek terzi daha anasının karnından doğmamıştır. Atalarımızın boşuna el atına binen tez iner dememiştir. Yıllardır kendi güvenliğini başkasının atına bindirenler şimdi o atın dizginlerinin kendi elinde olmadığını anlamıştır. Böyle bir Avrupa hangi yüzle Türkiye'ye ayar vermeye kalkacak hangi cüretle devletimizin makamlarına dil uzatacaktır.