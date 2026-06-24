Son dakika haberi | Başkan Erdoğan’dan TBMM grup toplantısında önemli açıklamalar

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Partimizi ve ailemizi inşallah yeni katılımlar ile büyütmeye devam ediyoruz, devam edeceğiz. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak Türkiye siyasetine kazandırdığımız seviye böyle zamanlarda kendini daha da hissettiriyor. İç ve dış politikada her alanda ittifakımızla diğerleri arasındaki ufuk ve anlayış farkı giderek daha da fazla berraklaşıyor.

"MUHALEFETİN ÇAMUR GÜREŞİNE BİZİ ÇEKMESİNE MÜSAADE ETMİYORUZ"

Muhalefet cephesinde kaos ve kargaşa hakimken, biz uyum içinde, İttifak (Cumhur) olarak dayanışma içinde 86 milyonun birlik ve dirliği için çalışıyoruz. Sanal ve saçma gerilimlerle vaktimizi ziyan etmiyoruz. Tahriklere rağmen muhalefetin içinde debelendiği çamur güreşine bizi de çekmesine müsaade etmiyoruz. Demokratik olgunluk içinde millete hizmet yolculuğunu kararlılıkla sürdürüyoruz. Biz gereksiz polemiklerin içine girmiyoruz.

CHP'YE GÖNDERME

Birbirlerine çelme takmak için türlü oyunlar çevirenleri mi ararsın, dün kahraman ilan ettiklerini bugün halk düşmanı diyerek linç etmeye çalışanları mı ararsın... Entrika, skandal, ayak oyunu, ihanet, ne ararsan var...

Paralel yönetim modeli sadece ana muhalefet partisinin kendisini değil, Türkiye siyasetini de paralize ediyor. Ülke meselelerinin çözümü noktasında muhalefet de iktidar kadar yapıcı davranmalı, yasama süreçlerine olumlu katkıda bulunmalıdır.