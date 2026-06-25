AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan’dan Terörsüz Türkiye mesajı: Süreçte yasal çerçeve Meclis’e gelecek

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, AHaber ekranlarında gündemi değerlendirdi.

AK Parti'nin Sakarya'da yapılacağı kampı değerlendiren Eyyüp Kadir İnan şunları söyledi:

"KAMPLAR SİYASETİN KALBİ OLDU"

Bu sene kampı Sakarya'da gerçekleştireceğiz. Yapacağımız kamplar siyasetin kalbi oldu. Bu sene kampta ekonomi ve dış siyaseti değerlendireceğiz. Tüm kabinelerimiz, tüm bakan yardımcılarımız Sakarya'da önümüzdeki süreci değerlendirmek üzere vekillerimizin bölgelerindeki meseleleri Genel Başkanımıza ve bakanlarımıza aktaracak.

Kampımızın formatında çoğunlukla kabinemizin teşkilatımızı dinlediği, siyasette sorun çözme kabiliyeti yıllardır önemli bir yere sahip. Sayın Genel Başkanımızın yakından takip ettiği bir etkinlik kamplarımız.

"KUYUMCU TİTİZLİĞİ İLE BİR SÜREÇ ORTAYA KONULDU"

Son 1 senedir tüm toplantı ve kamplarımızın temel konusu Terörsüz Türkiye'ydi. Ortaya konulan gayretin ne kadar önemli olduğunu her fırsatta anlatıyoruz. Sayın genel başkanımız dün çok nemli açıklamalar yaptı. Kuyumcu titizliğiyle bir süreç ortaya konuldu. Bahçeli'nin tarihi açıklaması ve Sayın Genel Başkanımızın talimatları doğrultusunda bu süreçte yük olan değil yük alan bir siyasi tarzını Türkiye gördü. Tüm siyasi partilerimize çok teşekkür ediyorum. Bu gelinen süreç Türkiye'nin kendi egemenlik sahasında çok özel bir süreç oldu. Şimdi artık milli irade ile topyekûn terörün tüm uzantılarıyla yasal çerçeve ile meclise ulaşarak toplu tasfiye dönemine giriyor.

Dün Genel Başkanımız da açıkladı. Meclis kapanmadan yasal çerçeveyi gazi meclisimize getirmeyi amaçlıyoruz.

"CHP DEMOKRASİYİ AŞAĞI ÇEKİYOR"

Türkiye'de demokrasinin güçlü olması için iktidarın değil muhalefetin de çalışkan ve dirayetli bir konumda olması gerekir. Biz çok uzun zamandır aradığımız muhalefeti bulamadığımızı Genel Başkanımız ifade etmişti. Ana muhalefet partisi rüşvet, yolsuzluk ve irtikap ile anılıyor. Bu Türkiye'yi aşağıya çeken bir konu. Vatandaşımızın sıkıntılarını çözmek yerine biz CHP'de koltuk kavgaları görüyoruz. Kendi içlerindeki çamur kavgalasına olabildiğince mesafeliyiz.

Bizim seçim gibi bir gündemimiz yok. Türkiye için ortaya koyduğumuz hedefleri ve çalışmaları en hızlı şekilde vatandaşımıza döndürme gayretindeyiz. Biz 14 Ağustos'ta partimizin 25. yılını kutlayacağız. AK Parti reform siyasetinin adı oldu. Milletimizin lehine tüm ezberbozan icraatlarımızı yapma çabasındayız. Yolsuzluktan arınmış topluma hesap vermiş ve şeffaf bir muhalefeti arzu ederiz. İktidarı denetleyen ve katma değerli eleştirilerde bulunacak bir muhalefeti ne yazık ki göremiyoruz. Muhalefette demokrasi parayla satın alındı.

Seçimler zamanında yapılacak. Gündemimizde seçim yok.