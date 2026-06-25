Polis Akademisi Mezuniyet Töreni! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan, Ankara Gölbaşı'nda düzenlenen Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Başkan Erdoğan tören sonrası açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Darbeci alçaklar o gece buradaki 51 vatan evladını kalleşçe şehit etmişlerdi. Cesaret timsali 51 şehidimize yüce Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. 30 farklı okulda eğitimleri sona eren 13 bin 610 kardeşimiz bugünden itibaren emniyet teşkilatımızın saflarına katılacak. Ülkemizin huzur ve güvenliği için vazife üstlenecek bu evlatlarımızı kutluyorum.

Her biriniz devletimizin şefkat elini vatandaşımızla buluşturacak; sokaklarımızın, caddelerimizin emniyetini sizler sağlayacaksınız. Asayişin temin edilebilmesi için kimi zaman ailenize ayıracağınız vakitten feragat etmek zorunda kalacaksınız. Bazen en kriminal kişilerle muhatap olacaksınız. Ancak şunu unutmayın pusulanız vicdan, gayeniz emniyet, hedefiniz adalet olursa yolunuzu asla şaşırmazsınız.

Devlet olarak polislerimize ve güvenlik birimlerimize en güçlü desteği sunmaya devam edeceğiz. Başta polislerimizi yetiştiren ailelerimiz olmak üzere hocalarımıza şükranlarımı iletiyorum.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör