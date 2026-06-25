Sanat maskeli provokasyon! Barış Atay ve Bülent Emrah Parlak’tan rezil gösteri: Milli ve manevi değerleri hedef aldılar

MİLLİ BASINA ÇİRKİN HAKARET!

Gösterinin bir diğer hedefi ise milli ve manevi değerlere olan hassasiyetiyle bilinen basın kuruluşları oldu. Bülent Emrah Parlak ve Barış Atay, yerli ve milli medyanın gerçekleri yazmasını hazmedemeyerek Sabah gazetesine yönelik haddi aşan sözler kullandı.

KARAMAN VALİLİĞİ BU REZİLLİĞE "DUR" DEDİ!

Türkiye'nin farklı şehirlerinde sahnelenmeye çalışılan bu provokatif organizasyona Karaman'da geçit verilmedi. Yerel basının ve kamuoyunun yükselen haklı tepkilerinin ardından Karaman Valiliği harekete geçti. Milli ve manevi değerleri ayaklar altına alan, biletleri 850 TL'den satılan bu ticari provokasyonun Karaman ayağı valilik kararıyla iptal edildi.