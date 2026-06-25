Suyu tasarruflu kullanana verimlilik belgesi

Emine Erdoğan, "Su Verimliliği Seferberliği" kapsamında hayata geçirilen belgelendirme sistemi ile ilgili NSosyal hesabından paylaşımda bulundu. Su Verimliliği Bilgi Sistemi ve Belgelendirme Süreci'nin, suyun her damlasını koruyan yaklaşımı güçlendireceğine inandığını ifade eden Erdoğan paylaşımında, "Suyun bereketini koruyan bu anlamlı çalışmanın, sürdürülebilir bir geleceğin inşasına katkı sunmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. "Değişen İklime Uyum Çerçevesinde Su Verimliliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2023-2033)" ile su kaynaklarımızın korunması ve verimli kullanılması adına kentsel, tarımsal, endüstriyel ve bireysel su verimliliği için belirlenen hedefler doğrultusunda yasal ve teknik çalışmalarla değişen iklim koşullarına uyum kapasitesi artırılıyor.

BELGELENDİRİLECEK

Su verimliliği sistemini başarıyla hayata geçiren ve ilgili belge kriterlerini yerine getirenlere Mavi, Yeşil ve Turkuvaz olmak üzere üç farklı seviyede Su Verimliliği Belgesi verilecek.

Mavi Su Verimliliği Belgesi ile kurum ve kuruluşlarda su verimliliği yönetim sistemi kurularak mevcut durumun tespit edilmesi ve bu doğrultuda hedeflerin ortaya konulması öngörülüyor.

Yeşil Su Verimliliği Belgesi ile su verimliliği sağlayan tekniklerin ve ekipmanların kullanımı, yağmur suyu hasadı, gri su kullanımı, arıtılmış atık suların yeniden kullanımı, kurakçıl peyzaj uygulamalarının yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

SÜREÇ DİJİTALDEN YÜRÜTÜLECEK

Belge başvurularının ve değerlendirme süreçlerinin dijital ortamdan yürütülmesi için TÜRKSAT'ın yüklenicisi olduğu projeyle Su Verimliliği Bilgi Sistemi kuruldu. Sistem, coğrafi bilgi sistemi tabanlı ve e-Devlet entegrasyonlu olarak tasarlandı. Su verimliliğinde dijitalleşmeye geçişi sağlayan bilgi sistemiyle su yönetimindeki süreçler hızlı, şeffaf ve erişilebilir hale getirilerek veriye dayalı karar alma süreçlerinin etkinleştirilmesi öngörülüyor. Coğrafi bilgi sistemi tabanlı hazırlanan sistem ile sosyal, ekonomik ve çevresel kazanımların sağlanması öngörülüyor. ANKARA