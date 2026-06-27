Bakan Çiftçi: "Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa etmeyi sürdüreceğiz"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi,, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde düzenlenen toplantıda, yol arkadaşlarıyla bir araya geldiğini belirtti.

"TÜRKİYE'MİZE AŞKLA HİZMET EDİYORUZ"

İstişareyi bereket, ortak aklı güç bilen, milletle gönül bağını daima diri tutan büyük ve güçlü bir ailenin mensupları olduklarını ifade eden Çiftçi, şunları kaydetti:

"Çeyrek asırdır milletimizin emanetine sahip çıkıyor, Türkiye'mize aşkla hizmet ediyoruz. İlk günkü heyecanımız, aynı inanç ve kararlılıkla devam ediyor. Yolumuz bir, istikametimiz bir, hedefimiz birdir. Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa etmeyi sürdüreceğiz. Rabbim birliğimizi, kardeşliğimizi ve gayretimizi daim eylesin."

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör