Son dakika | AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı: Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşuyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkanlar şöyle:

Ülkemizin dört bir yanında AK Parti'nin Türkiye sevdasını bir madalya gibi taşıyan tüm arkadaşlarıma sevgilerimi gönderiyorum. Değerli fikir ve önerilerinizle toplantımıza katkılar sunacağına inanıyorum. Partimizin kuruluşundan itibaren yatay ve dikey iletişim kanallarını açık tutmaya özel önem verdik. Düşüncelerimizi özgürce dile getirdik. Hareketimizin istikbali için en doğru siyaset ne ise ortak akılla onu bulmanın ve uygulamanın gayretinde olduk. Birlikte tespit ettiğimiz hedefler doğrultusunda omuz omuza vererek yolumuza kararlılık ile devam ettik. İnşallah 33. Toplantımızda da aynısını yapacağız. Dostane bir atmosferle gündemimizdeki konuları etraflıca ele alacağız. 25 yıldır yorulmadan ülkemize hizmetkarlık etmenin bahtiyarlığı içindeyiz. Biz millet olarak öyle rastgele bir araya gelmiş tarih yolculuğu içinde tesadüfen karşılaşmış bir topluluk değiliz, biz birbirine yabancı ve tahammül etmek zorunda olan topluluk ve millet de değiliz, 86 milyon hep birlikte ortak tarihe ve kadere ortak bir vatana sahibiz.