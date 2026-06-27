Haberler

Gündem Haberleri

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a 25'inci yıl sürprizi! Çeyrek asırlık destana anlamlı hediye…

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a 25'inci yıl sürprizi! Çeyrek asırlık destana anlamlı hediye…

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin Sakarya'da gerçekleştirilen 33’üncü İstişare ve Değerlendirme Kampı'na katıldı. Başkan Erdoğan’a, AK Parti’nin siyasi yolculuğuna ithafen hazırlanan “Büyük Başkan Erdoğan” adlı şarkı ile sürpriz yapıldı. Çeyrek asırlık destanı anlatan şarkının sözleri AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı tarafından uzun bir çalışma sonrası yazıldı.

Giriş Tarihi: 27 Haziran 2026 10:55 Son Güncelleme: 27 Haziran 2026 11:09

AK Parti'nin 33'üncü İstişare ve Değerlendirme Kampı yarın Sakarya'nın Sapanca ilçesinde başladı. "Çeyrek Asırlık Destan" sloganıyla gerçekleştirilen kampta, AK Parti'nin kuruluşunun 25'inci yılına yönelik mesajlar ve yeni dönem yol haritası masaya yatırılması bekleniyor. Kampa Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra bakanlar, bakan yardımcıları, milletvekilleri, MKYK üyeleri ve parti kurucuları katılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasını yaptığı kampta dikkat çeken sürprizlerden biri de 25'inci yıla özel hazırlanan eser oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a 25'inci yıl sürprizi! Çeyrek asırlık destana anlamlı hediye… | Video

ÇEYREK ASIRLIK SİYASİ YOLCULUĞA İTHAFEN HAZIRLANDI Kulislerden edinilen bilgilere göre, Başkan Erdoğan'a, AK Parti'nin çeyrek asırlık siyasi yolculuğuna ithafen hazırlanan "Büyük Başkan Erdoğan" adlı şarkı dinletildi. Sanatçı Ceyhun Çelik'in seslendirdiği şarkının sözleri ise AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı tarafından uzun bir çalışma sonrası yazıldı.