Türkiye’den yardım eli

Türkiye’den yardım eli
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı videolu paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "İki adet A-400M askeri nakliye uçağımızla; İstanbul, İzmir ve Denizli'den 38 kişilik AFAD Arama-Kurtarma ve insani yardım ekibi, Sağlık Bakanlığı'ndan 5 kişilik UMKE ekibi, Türk Kızılay'dan 2 kişilik insani yardım ekibi, Milli Savunma Bakanlığımızın İnsani Yardım Tugayı'ndan 22 kişilik ekip, 2 arama köpeği ve 3 donanımlı arama kurtarma aracı hareket etti. Devletimizin tüm kurumlarıyla dost ve kardeş Venezuela halkının yanındayız. Venezuela halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#VENEZUELA #MUSTAFA ÇİFTÇİ #TÜRKİYE #TÜRK KIZILAY

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