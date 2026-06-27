Türkiye’den yardım eli
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı videolu paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "İki adet A-400M askeri nakliye uçağımızla; İstanbul, İzmir ve Denizli'den 38 kişilik AFAD Arama-Kurtarma ve insani yardım ekibi, Sağlık Bakanlığı'ndan 5 kişilik UMKE ekibi, Türk Kızılay'dan 2 kişilik insani yardım ekibi, Milli Savunma Bakanlığımızın İnsani Yardım Tugayı'ndan 22 kişilik ekip, 2 arama köpeği ve 3 donanımlı arama kurtarma aracı hareket etti. Devletimizin tüm kurumlarıyla dost ve kardeş Venezuela halkının yanındayız. Venezuela halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."