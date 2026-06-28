Başkan Erdoğan: Büyük bir başarı hikayesine imza attık

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

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Toplantımıza iştirak ederk fikirleriyle, tenkit ve tespitleriyle katkı sunan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

14 Ağustos 2001'den AK Parti'yi kurarak Türkiye'de yepyeni bir sayfa açtık. Türkiye'yi dönüştürdü, yeni ve özgün bir bakış açısı kazandırdı. Bugün her aşaması başarılarla dolu çeyrek asırdır bir destandan söz ediyorsak gönül köprülerinin payı vardır. Her sayfasında her türlü öneriye her türlü yapıcı eleştiriyi açık tutmamız vardır. Türkiye'nin bütün renklerini partimizin çatısı altında buluşturmamız vardı. Bir Türkiye kitabı olması vardır. 25 yıldır bu ilkelerimizden taviz vermedik, kendimizi yenilemekten, ufkumuzu genişletmekten vazgeçmedik. Kendi alanında ülkemizde ve dünyada bir marka haline dönüşen toplantılarımız dünyada özel bir konuma sahip oldu. İstişare toplantılarımız, ülkemizde ve dünyada markaya dönüştü.

"SAHANIN AKTARDIĞI GERİ BİLDİRİMLERİ ALDIK"



Güvenlik, kalkınma, ekonomi ve toplum gibi başlıklarda ortak akıl oturumlarında ise bakan arkadaşlarımız katılımcılarla mevcut çalışmalarını paylaştılar. Öneri ve eleştirileri tek tek not ettik. Katılımcılar kabine üyelerimize hem sorularını hem sorunlarını ilettiler. Sahanın aktardığı geri bildirimleri aldık. AK Parti'nin mutfağının Türkiye'ye yön verecek kapasitesini bir kere daha gördük.

Bizler de 25 sene önce millete hizmet yolunda neye talip olduğumuzu bilerek çıktık, kader birliği yaparak çıktık. Bir engeli aştığımızda önümüzde daha büyük hedefler belirdi. Çok büyük duvarlarla karşılaştık setleri tek tek devirerek, yıkarak bugünlere geldik. Bu aziz millet 25 sene önce kutsal bir emanet yüklemişti. Özlemlerini, hayallerini emanet etmişti. Çeyrek asırda büyük bir başarı hikayesine imza attık. Çeyrek asırda birlikte yorulmak, ter dökmek, bir yol arkadaşınız olarak beni ziyadesiyle mutlu etmiştir. Böyle bir hareketin neferi olduğum için çeyrek asırlık destanın parçası olduğum için kıvanç duydum. Millet için, memleket için, çocukları için çıktığımız bu yolda kol kola yürümeye daha nice seneler devam edeceğiz.