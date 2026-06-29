Son Dakika | Başkan Erdoğan’dan dikkat çeken ’NATO’ mesajı: Türkiye yeni dönemin ruhunu en iyi okuyan ülkelerden!

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da "NATO Parlamento Başkanları Onuruna Verilen Öğle Yemeği Programı"nda konuştu. Başkan Erdoğan, "Lahey Zirvesi'ndeki taahhütler doğrultusunda savunma harcamalarımızı artıyor, NATO misyon ve harekatlarına katkı sağlayan ilk 5 arasında yer alıyoruz" dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

NATO tarihi bir dönemeçten geçiyor. Bölgemizdeki gelişmeler güvenlik anlayışımızı yeniden şekillendiriyor. Türkiye, yeni dönemin ruhunu en iyi okuyan ülkelerden.

Bu ortamda hem NATO'nun caydırıcılığını muhafaza etmesinin hem de müttefikler arasındaki dayanışmanın tahkiminin daha kritik hale geldiğine inanıyorum.

ANKARA ZİRVESİ MESAJI

NATO Zirvesi'nden temel beklentimiz ittifak dayanışmasını güçlendiren neticelerin elde edilmesidir. Ankara Zirvesi tecrübe paylaşımının en güçlü zemini olacaktır.

Soykırım şebekesinin provokasyonlarına fırsat verilmemeli.

Lahey Zirvesi'ndeki taahhütler doğrultusunda savunma harcamalarımızı artıyor, NATO misyon ve harekatlarına katkı sağlayan ilk 5 arasında yer alıyoruz

Gerek bölgesel krizleri yönetmedeki müstesna becerimizi, gerekse NATO bünyesindeki engin tecrübemizi müttefiklerimizle paylaşıyoruz.

İSRAİL'İN GASPI BİTMEDEN KALICI BARIŞ SAĞLANAMAZ

Orta Doğu'daki gerilimlerin temelinde Filistin meselesi yatmaktadır. İsrail'in sürekli artan toprak gaspı bitmeden bölgemizde kalıcı barış sağlanamaz

Rusya-Ukrayna savaşının diyalogla çözümü noktasında önümüzdeki dönemde netice almamız gerektiğini bilhassa vurgulamak istiyorum