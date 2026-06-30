SON DAKİKA I Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası konuşuyor...

Son Dakika Haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sona erdi. Başkan Erdoğan, Toplantı sonrası açıklamalarda bulunuyor...

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:

"İçinde bulunduğumuz çağın öne çıkan karakteri enformasyon, bilgi ve veridir. Devletlerin ve şirketlerin kıyasıya yarıştığı alan uydu verileridir. İmece uydusu ile yeni eşiği aştık. Kendi uydusunu üreten 11 ülkeden biriyiz. Uzayda izi olanın dünyada sözü olur düsturuyla hareket eden Türkiye için uydu yeteneklerini geliştirmek, tercihten öte zorunluluktur.

Altta kalanın canı çıksın anlayışının egemen olduğu mevcut dünya sisteminde her türlü senaryoya karşı kendimizi hazırlıyoruz. Savunma ihracatında dünyanın 11'înci ülkesiyiz. Biz çatışma, gerilim ve kavga alanlarında değil, milletin müşterek alanlarında siyaset yapan bir kadroyuz.

Cinayet şebekesinin ülkemizle ilgili iftiralarını zerre kadar kale almıyoruz. Tarihimizde soykırım yok."

AYRINTILAR GELİYOR...

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör