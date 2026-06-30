Son dakika | MHP lideri Devlet Bahçeli'den grup toplantısında önemli açıklamalar
Son dakika haberi: MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.
Son dakika haberi... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor.
Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:
Bölgede barış iklimini baltalamak isteyenler var. Siyonist vahşetin bombaları sahada hunharca konuşmaya devam etmiştir. Cinayet kabilesinin niyeti kirlidir, ateşkes kelamı daha havada asılıyken korsan yapı yeni saldırıların hain planlarını uygulamaktadır. Siyonist şebeke mutabakatları eğip bükmektedir.
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