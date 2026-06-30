Türkiye ile Suriye arasında afet ve acil durum yönetimi alanında işbirliği protokolü

Görüşmede, iki ülke arasında afet yönetimi, acil durumlara müdahale kapasitesi ve insani yardım alanlarında işbirliği imkanları ele alındı.

Bakan Çiftçi, Türkiye'nin gönüllü, onurlu ve güvenli geri dönüş sürecini desteklediğini belirterek, zorla geri dönüşe karşı olduklarını vurguladı.

İçişleri Bakanı Çiftçi, Suriye'ye dönüş yapmak isteyen kişilerin tapu ve benzeri kayıp resmi belgelerine erişimin kolaylaştırılmasının önem taşıdığını vurgulayarak, Suriye'de faaliyet göstermek isteyen sivil toplum kuruluşlarına gerekli kolaylığın sağlanması gerektiğini belirtti.

Suriye Afet ve Acil Durum Yönetimi Bakanı Raid Salih ise Türkiye'de yaklaşık 7 yıl sığınmacı olarak yaşadığını belirterek, bu süreçte edindiği tecrübelerin kendisi için önemli olduğunu ifade etti.

Salih, Türkiye'nin afet ve olağanüstü durumlara müdahale kapasitesini takdir ettiklerini, acil yardım ve kriz yönetimi konularındaki deneyimin Suriye için kıymetli olduğunu kaydetti.

Görüşmenin ardından iki ülke arasında afet ve acil durum yönetimi alanlarında işbirliğini kapsayan mutabakat zaptı imzalandı.

GÖRÜŞMEDE NELER ELE ALINDI?

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab ile yaptıkları görüşmede, güvenlik işbirliğini, terör, uyuşturucu ve sınır aşan suçlarla mücadeleyi, sınır güvenliğini, göç ve gönüllü geri dönüş süreçlerini değerlendirdiklerini bildirdi.

Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı videolu paylaşımda, Suriye'de, Suriye İçişleri Bakanı Hattab ve beraberindeki heyetle görüştüklerini belirtti.

"Görüşmemizde ülkelerimiz ve bakanlıklarımız arasındaki ilişkileri, güvenlik işbirliğini, terör, uyuşturucu ve sınır aşan suçlarla mücadeleyi, sınır güvenliğini, göç ile gönüllü geri dönüş süreçlerini ele aldık" ifadesini kullanan Çiftçi, ayrıca plaka tanıma sistemleri, parmak izi altyapısı, pasaport ve kimlik belgelerinin basımı, acil çağrı ve ambulans sisteminin kurulması ile Suriye polisinin eğitimi gibi başlıklarda işbirliği imkanlarını görüştüklerini aktardı.

Bakan Çiftçi, kimlik kartı, sürücü belgesi, pasaport ve aile cüzdanı gibi belgelerin basımında Suriye makamlarına teknik destek sağlayabileceklerini ifade ettiklerini, eğitim ve ticaret amacıyla Türkiye'ye gelmek isteyen Suriye vatandaşlarına yönelik vize kolaylığı talebinin de gündeme geldiğini kaydetti.

Çiftçi, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettikleri üzere, hiçbir Suriyeli kardeşimizi zorla geri göndermiyoruz. Gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüşleri esas alıyor, Suriye'de istikrar güçlendikçe dönüşlerin de ivme kazanmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Suriye'nin yeniden ayağa kalkması bakımından büyük önem taşıyan bu süreci destekliyor, başta kuzey bölgelerinde hayata geçirilen altyapı çalışmaları olmak üzere, geri dönüşleri kolaylaştıracak bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz.

Suriyeli muhataplarımıza, geri dönen kardeşlerimize yönelik destekleyici, kolaylaştırıcı ve cesaretlendirici politikaların geliştirilmesi, özellikle güvenlik ve barınma alanındaki sorunların giderilerek dönüş ve uyum süreçlerinin hızlandırılması beklentimizi ifade ettik. Suriye'nin istikrarı, güvenliği ve toprak bütünlüğü, yalnızca kardeş Suriye halkı için değil, bölgemizin geleceği bakımından da büyük önem taşımaktadır. Türkiye olarak, komşumuz Suriye'nin yeniden huzura kavuşması, devlet kurumlarının güçlenmesi ve Suriyeli kardeşlerimizin kendi topraklarında güven içinde yaşayabilmesi için samimi ve yapıcı desteğimizi sürdüreceğiz. Güçlendireceğimiz işbirliğinin, ülkelerimiz ve bölgemizin ortak geleceği için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."