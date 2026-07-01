Bakan Çiftçi'den Bakan Kurum'a ziyaret
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u makamında ziyaret etti.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'u ziyaret ettik. Nazik ev sahipliği ve samimi misafirperverliği için Bakanımıza teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'u ziyaret ettik.— Mustafa ÇİFTÇİ (@mustafaciftcitr) July 1, 2026
Nazik ev sahipliği ve samimi misafirperverliği için Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/sOCwn6lib6