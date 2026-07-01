Bakan Çiftçi’den Bakan Kurum’a ziyaret

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'u ziyaret ettik. Nazik ev sahipliği ve samimi misafirperverliği için Bakanımıza teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

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