Bakan Çiftçi'den Bakan Kurum'a ziyaret

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u makamında ziyaret etti.

Bakan Çiftçi’den Bakan Kurum’a ziyaret

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'u ziyaret ettik. Nazik ev sahipliği ve samimi misafirperverliği için Bakanımıza teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

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#MUSTAFA ÇİFTÇİ #MURAT KURUM

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