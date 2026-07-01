İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’den uyuşturucu ile mücadele vurgusu

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde düzenlenen Millî Güvenlik Konferansları kapsamında gerçekleştirilen programa katıldı. Bakan Çiftçi, "Huzurun Yüzyılı" Hedefi Doğrultusunda Türkiye'nin Organize Suç Örgütleriyle Mücadelesini açıkladı.





"2026 YILINI ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİ VE UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE YILI İLAN ETTİK"



Konuşmasında 2026 yılını "Organize Suç Örgütleri ve Uyuşturucu ile Mücadele Yılı" ilan ettiklerini belirten Bakan Çiftçi, özellikle "Yeni Nesil Organize Suç Örgütleri ile Mücadele" başlığı altında yürütülen çalışmalara dikkat çekti. Küreselleşen suç şebekelerinin çökertilmesi ve kamu düzeninin kararlılıkla korunmasına yönelik kapsamlı stratejileri katılımcılarla paylaşan Bakan Çiftçi, Bakanlığın bu alandaki kararlı mücadelesini anlattı.





MÜCADELENİN OPERASYONEL VE ULUSLARARASI BOYUTU ELE ALINDI



Sunumunda mücadelenin operasyonel ve uluslararası boyutlarını da değerlendiren Bakan Çiftçi; "Siber Alanda Organize Suç Örgütleri ile Mücadele", "Yurt Dışından İadelere Yönelik Örnekler", "Narkotik Organize Suç Örgütlerine Yönelik Mücadele" ve "Güncel Operasyonlar" başlıkları altında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.



Suç örgütlerinin finansal ve dijital altyapılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonların önemine işaret eden Bakan Çiftçi, Türkiye Cumhuriyeti'nin suçla mücadelesini sınır içinde ve sınır ötesinde tüm kurumların koordinasyonu içerisinde kararlılıkla sürdüreceğini ifade etti.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör