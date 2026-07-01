İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye Gazi ve Şehit Aileleri Vakfı heyetini kabul etti

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye Gazi ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aylar ve beraberindeki heyetle Bakanlıkta bir araya geldi. Ziyarette, aziz şehitlerin emanetlerine sahip çıkmanın ve kahraman gazilerin yanında olmanın devletin öncelikli sorumlulukları arasında olduğu vurgulandı.





ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLER DEVLETİMİZİN BAŞ TACIDIR

Görüşmede, şehit aileleri ve gazilerin milletin onuru, devletin baş tacı olduğu ifade edildi. Şehitlerin bu vatan için canlarını, gazilerin ise ömürlerini ortaya koyduğu belirtilerek, onların emanetlerine sadakatle sahip çıkmanın en önemli görevlerden biri olduğu kaydedildi. Bakanlık olarak şehit aileleri ve gazilerin yanında olmaya aynı vefa ve kararlılıkla devam edileceği belirtildi.