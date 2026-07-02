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  • Başkan Erdoğan, Yunanistan’ın Şahin Köyü sakinleriyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Başkan Erdoğan, Yunanistan’ın Şahin Köyü sakinleriyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan ve beraberindeki heyetin Batı Trakya ziyareti sırasında telefonla bağlanarak Yunanistan'ın Şahin Köyü sakinleriyle görüştü.

Başkan Erdoğan, Yunanistan’ın Şahin Köyü sakinleriyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi
AA

AK Parti'den yapılan açıklamaya göre, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan ile beraberindeki heyet, Batı Trakya ziyaretleri kapsamında Şahin köyüne gitti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, buradaki programa telefonla bağlanarak, köy sakinleriyle görüştü.

Başkan Erdoğan, Yunanistan’ın Şahin Köyü sakinleriyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Köy halkını selamlayan Başkan Erdoğan, "Batı Trakyalı Şahin köylü kardeşlerime, Ankara'dan en kalbi duygularla selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum. Özellikle de Tuğba kardeşimle birlikte bir araya gelişiniz bizleri çok mutlu etmiştir." ifadelerini kullandı.

Programa yoğun ilgi gösteren köy sakinleri de Başkan Erdoğan'a sevgi ve selamlarını ileterek, teşekkür etti. Ziyaret kapsamında Tuğba Işık Ercan ile heyeti, Batı Trakya Türk toplumunun temsilcileri ve vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve görüşlerini dinledi.

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#YUNANİSTAN #AK PARTİ #RECEP TAYYİP ERDOĞAN

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