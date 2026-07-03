Bazı yollar kapanacak motokuryelere kısıtlama

Ankara Valiliği, 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde uygulanacak güvenlik ve trafik tedbirlerini açıkladı. Buna göre 6-9 Temmuz tarihleri arasında Esenboğa ve Etimesgut havalimanları başta olmak üzere devlet başkanlarının kullanacağı güzergâhlarda kapsamlı düzenlemeler yapılacak.

Tedbirler kapsamında birçok ana arter ile zirve otellerinin çevresinde scooter kullanımına izin verilmeyecek, park halindeki scooter'lar 4 Temmuz'a kadar kaldırılacak. Aynı bölgelerde 6-9 Temmuz arasında motokuryelerin faaliyetleri de durdurulacak.

Zirve güzergâhlarında 4-9 Temmuz tarihleri arasında park yasağı uygulanırken, yakıt tankerleri, beton mikserleri ve diğer ağır tonajlı araçlar 5 Temmuz saat 16.00'dan 10 Temmuz saat 10.00'a kadar şehir merkezine alınmayacak.

Gıda ve ilaç taşıyan araçlar için ise alternatif ulaşım güzergâhları belirlendi.