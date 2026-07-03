Sözde komedyen gözaltında
Harbiye'de sahnelediği "Ölü Deniz" adlı stand-up gösterisi nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan komedyen Deniz Göktaş, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Göktaş'ın, pasaport kontrolü sırasında hakkında yürütülen adli işlem kapsamında gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yayılan gösteri görüntüleri üzerine Göktaş hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret", "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" iddiasıyla soruşturma başlatmıştı. Soruşturmanın ardından Göktaş'ın stand-up gösterisinden paylaşılan bazı görüntülere de erişim engeli getirilmişti.