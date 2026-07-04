Başkan Erdoğan'dan barış vurgusu: İsrail'e fırsat verilmemeli
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, davetine icabetle Türkiye'ye gelen Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i Vahdettin Köşkü'nde ağırladı. İki liderin gerçekleştirdiği zirvede ekonomik ilişkiler başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alındı. Görüşmelerin ardından Şahbaz Şerif ile basın toplantısına geçen Başkan Erdoğan, bölgede yaşanan son gelişmelere değinerek "Sorunların diplomasiyle çözülmesini destekliyoruz" ifadelerini kullandı. İsrail'in saldırgan tutumunun devam ettiğini belirten Başkan Erdoğan "İsrai'in mutabakatı dinamitlemeye yönelik tahriklerini dikkatle takip ediyoruz" açıklamasını yaptı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şerif ortak basın toplantısı düzenledi.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:
Pakistan İslam Cumhuriyeti Başbakanı, kardeşim Sayın Şahbaz Şerif'i ve kıymetli heyetini İstanbul'da ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Kendilerine bir kez de sizlerin huzurunda hoş geldiniz diyorum. Konuşmamın başında da dün Belucistan eyaletinde bir yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu yaşanan elim trafik kazasında vefat eden Pakistanlı kardeşlerime Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Kardeşim Şahbaz Şerif'e, ülkem ve milletim adına taziyelerimi iletiyorum.
"İSLAMABAD MUTABAKTI İLE DÜNYA DERİN BİR NEFES ALMIŞTIR"
Bugün yaptığımız görüşmelerde, ikili ilişkilerimiz başta olmak üzere bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş teatisinde bulunduk. Evvela, İslamabad mutabakatıyla sağlanan sükunet sayesinde tüm dünya derin bir nefes almıştır. Son günlerde uluslararası basına yansıyan haberler, müzakere sürecinin hangi zorluklarla yürütüldüğünü ortaya koymaktadır. Bu neticenin alınmasında büyük emeği geçen değerli kardeşim Başbakan Şerif'i ve Pakistanlı kardeşlerimizi bir daha tebrik ediyorum.
"SİYONİST KATLİAM KADROSU LÜBNAN'I VE SURİYE'Yİ RAHAT BIRAKMIYOR"
Biz de bölgemizde gerilimin azaltılmasına ve sorunların diplomasi yoluyla çözülmesine katkı sağlayacak her adımı özellikle destekledik, destekliyoruz. İsrail yönetiminin mutabakatı dinamitlemeye yönelik tahriklerini dikkatle takip ediyoruz. Siyasi bekasını bölgede çatışmaların sürmesine bağlayan Siyonist katliam kadrosu, özellikle Lübnan'ı ve Suriye'yi rahat bırakmıyor.
İsrail işgal güçleri, Gazze'deki mazlumlara yönelik hukuk ve insanlık dışı saldırılarına da devam ediyor. Savaş bağımlısı mevcut İsrail hükümetinin coğrafyamızı tekrar özellikle barut ve kan kokusuna boğmasına fırsat vermemek gerekiyor. Türkiye, hangi inanca mensup olursa olsun bölge sakinlerinin tamamının huzur ve güven içinde yaşadığı bir iklimin hakim olmasını istemektedir.
ŞERİF: TÜRKİYE HEP YANIMIZDA OLDU
Ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunan Şerif ise şu ifadeleri kullandı:
Değerli kardeşim Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. İstanbul'u ziyaret etmek her zaman büyük bir memnuniyet. Doğu ve Batı'yı bir araya getiren bir şehir. Genç kadınlar kızlar anneler yoğun çabalar sarf ettiler Türk Kurtuluş savaşında. Bizim halkımızda onlara yardım etti. İki ülke arasında hep böyle bir dayanışma oldu.