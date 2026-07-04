Pakistan Başbakanı Şerif Türkiye’de! Başkan Erdoğan ile Şerif görüşmesi başladı: Ticari anlaşmalar ve yatırımlar masada
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olan Pakistan Başbakanı Şerif, Türkiye'ye geldi. Başkan Erdoğan ile Şerif, İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nde ikili görüşme gerçekleştiriyor... İki liderin ticaret ve yatırımlar başta olmak üzere, ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunması bekleniyor...
Pakistan Başbakanı Şerif, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Türkiye'ye geldi. Başkan Erdoğan ile Şerif, İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nde ikili görüşme gerçekleştiriyor.
Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç hazır bulundu.
Liderler, ikili görüşmenin ardından heyetler arası görüşme gerçekleştirecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Pakistan Başbakanı Şerif İstanbul'da karşıladıklarını belirtti. Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Şerif ile Başkan Erdoğan arasında yapılacak görüşmeye dair bilgiler verdi.