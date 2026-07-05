Tayfun Blok-3 bir ilki başardı
Tayfun Blok-3 füzesi, uzun menzilde ilk kez su üstü hareketli hedefi cerrahi hassasiyetle imha etti. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, milli imkânlarla geliştirilen Tayfun füzesinin Blok-3 versiyonunun, uzun menzilli hassas vuruş kabiliyetini daha da ileriye taşıyan test atışında hareketli hedefi tam isabetle vurarak sahadaki başarısını bir kez daha kanıtladığını bildirdi. Görgün, "Tayfun füzemiz, ülkemizin caydırıcılığını güçlendiren stratejik kabiliyetlerimizden biri olarak güvenlik mimarimize önemli katkılar sunacak" dedi. ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci de Rize-Artvin Havalimanı'ndan gerçekleştirilen test için "Karadeniz'de Tayfun yine çok sert esti. Dünyada sayılı örnekleri olan ve ülkemizde ise ilk kez gerçekleşen bu kritik başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.