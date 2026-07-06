SON DAKİKA… Ekrem İmamoğlu’nun casusluk davasında çarpıcı detaylar! Hüseyin Gün’ün hesabında yüklü para transferi tespit edildi

İddianamede, Hüseyin Gün'ün para hareketlerine yönelik yapılan MASAK incelemesinde, herhangi bir ticari işletmesi bulunmamasına rağmen yüklü miktarda yurt içi yurt dışı para transferlerinin bulunduğu, hesaplarında 85 milyon lira tutarındaki paranın nakit çekiminin gerçekleştirildiği ve bu tutarın kullanımına ilişkin herhangi bir alım-satım kaydına rastlanılmadığı da bildirildi.

MİLYONLARCA VATANDAŞIN VERİSİ SIZDIRILDI

Soruşturmada tespit edilen bir diğer detay ise milyonlarca vatandaşın bilgilerinin dijital platformda satışa çıkarıldığı oldu. 4,7 milyon kullanıcının kişisel verileri ile konum bilgilerinin iki farklı yabancı ülkeye sızdırıldığının ve bilgilerin "Dark Web " üzerinden satışa çıkarıldığı tespit edildi. Aynı uygulamanın içerisinde yer alan "İBB Hanem" isimli alt uygulamada ise 11 milyon kişinin sandık verilerinin işlendiği ve yine program dışına sızdırıldığı belirlendi. İBB 2019 veri kopyalama sürecinin gündemden kaldırılması için de yabancı istihbarat servisi elemanı Aaron Barr, Necati Özkan ve Hüseyin Gün'ün devreye girdiği ortaya çıktı. Birlikte hareket eden şüphelilerin algı yarattıkları, kopyalama olayının gündemden düşürmek için çalışma yaptıkları tespit edildi. Veri kopyalamanın İmamoğlu'nun izin yazısı ile gerçekleştiği, Gün'ün vatandaşın bilgilerini İmamoğlu'nun seçim çalışmasını yürütmesi karşılığı edindiği de tespit edildi.