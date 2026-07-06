SON DAKİKA… Ekrem İmamoğlu’nun casusluk davasında çarpıcı detaylar! Hüseyin Gün’ün hesabında yüklü para transferi tespit edildi
SON DAKİKA… Yolsuzluk ve rüşvet suçlarından görevden uzaklaştırılan İBB eski başkanı Ekrem İmamoğlu’nun casusluk dosyasında tutukluluğunun devamı istendi. Hüseyin Gün’ün etkin pişmanlıktan yararlanması kapsamında verdiği ifade sonrası soruşturma genişletildi. Hüseyin Gün'ün incelenen dijital materyallerinde, 2019 yerel seçim kampanyasında işbirliği yaptığı ve seçmenlere ait gizli bilgilerin sızdırıldığı tespit edildi. Casusluk soruşturmasında elde edilen en dikkat çekici veri ise Hüseyin Gün'ün hesaplarındaki yüklü para transferiydi…
SON DAKİKA… Yolsuzluk ve rüşvet suçlarından görevden uzaklaştırılan İBB eski başkanı Ekrem İmamoğlu'nun casusluk dosyasında tutukluluğunun devamı istendi. Davada sanık olarak yer alan Hüseyin Gün'ün 4 Temmuz 2025 tarihinde casusluk suçlamasıyla tutuklanması ve etkin pişmanlık yasasından yararlanarak verdiği ifadelerin ardından soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ekrem İmamoğlu ve diğer sanıkları kapsayacak şekilde genişletildi.
HÜSEYİN GÜN'E AİT DİJİTAL METARYELLER İNCELENDİ
Soruşturma kapsamında toplanan delillerle ve casusluktan tutuklanan Hüseyin Gün'ün incelenen dijital materyallerinde, 2019 yerel seçim kampanyasında işbirliği yapmak ve seçmenlere ait gizli bilgilerin sızdırılması nedeniyle Ekrem İmamoğlu, siyasi danışmanı Necati Özkan ve TELE 1 kurucusu Merdan Yanardağ geçtiğimiz yıl tutuklandı. SABAH, casusluk davasında bugüne kadar yaşanan gelişmeleri derledi.
15 YILDAN 20 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede İmamoğlu, Gün, Özkan ve Yanardağ "şüpheli" olarak yer aldı. İddianamede, şüphelilerin "Siyasal veya askeri casusluk" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapisleri istendi. İddianamede, şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden ve site havuzunda cansız bedeni bulunan Hüseyin Gün'ün 'manevi annem' olarak belirttiği Seher Alaçam'ın öz oğlu Ümit Deniz Alaçam'ın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbara yer verildi. Öz Oğlu ihbarında, şüpheli Gün'ün İsrail, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri lehine ajanlık faaliyetinde bulunduğunu, görüşmelerini gizliliğe riayet etmek amacıyla kriptolu telefonlar üzerinden gerçekleştirdiğini söylediği belirtildi.