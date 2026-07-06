SON DAKİKA… İlk kez NATO Zirvesi’nde kullanılacak! TOGG Limuzin modeline yoğun ilgi…

Zirvede bir dizi önlemler alınıp hazırlıklar yapılırken, en dikkat çekeni ise ilk kez NATO Zirvesi için hazırlanan yerli otomobil TOGG'un limuzin modeliydi. Başkent sokaklarında görüntülenen Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG'un limuzin modeli büyük ilgi çekti. AHaber muhabiri Şener Çetin, zirve için özel olarak hazırlanan TOGG Limuzin'i görüntüledi ve alınan üst düzey önlemlerle ilgili bilgi verdi.