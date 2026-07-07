SON DAKİKA... İsveç Başbakanı Ulf Kristersson AHaber'e konuştu: Türkiye çok önemli bir NATO üyesi!
SON DAKİKA... İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, 36. NATO Zirvesi kapsamında Türkiye'ye geldi. AHaber'e özel açıklamalarda bulunan Kristersson "Türkiye çok önemli bir NATO üyesi" dedi.
SON DAKİKA... İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, 36. NATO Zirvesi kapsamında Türkiye'ye geldi. AHaber'e özel açıklamalarda bulunan Kristersson "Türkiye çok önemli bir NATO üyesi" dedi.
"TÜRKİYE NATO İTTİFAKININ EN GÜÇLÜLERİNDEN..."
Kristersson, sözlerine şöyle devam etti: Burada olmak harika. Bu İsveç'in 3. katılımı tam üye olarak ve kendimizi son derece iyi bir grubun içinde bulduk. Kendimizi ve yeteneklerimizi kanıtlamış bulunuyoruz. Türkiye son derece önemli bir NATO ittifakı, en güçlülerden birisi.
Kritik zirve öncesi basın toplantısında konuşan Kristersson NATO'nun Saab tarafından geliştirilen GlobalEye havadan erken ihbar ve kontrol uçağını (AWACS), yeni sistemi olarak seçmesinin ve en fazla 10 uçak alımı için şirketle müzakerelere başlayacağını duyurmasının hem ülkesi hem de ittifak açısından önemli bir gelişme olduğunu belirtti. İsveç'in NATO'ya katılmasıyla ülkenin savunma sanayisindeki bilgi birikimi ve teknolojik kapasitesinin de ittifaka dahil olduğunu söyleyen Kristersson, ülkedeki yüzlerce savunma sanayisi şirketinin NATO'nun kabiliyetlerine önemli katkı sunacağını kaydetti.
İsveç'in muharebe araçları, denizaltılar ve savaş uçakları gibi savunma ürünleri ihracatının hem İsveç'te hem de müttefik ülkelerde birçok alanda binlerce yeni istihdam sağlayacağını ifade eden Kristersson, "2023'ten bu yana İsveç savunma sanayisi yüzde 50'den fazla büyüdü, savunma ihracatı arttı ve bu sayede on binlerce tam zamanlı ve nitelikli istihdam oluşturuldu." dedi.