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  • SON DAKİKA... İsveç Başbakanı Ulf Kristersson AHaber'e konuştu: Türkiye çok önemli bir NATO üyesi!

SON DAKİKA... İsveç Başbakanı Ulf Kristersson AHaber'e konuştu: Türkiye çok önemli bir NATO üyesi!

SON DAKİKA... İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, 36. NATO Zirvesi kapsamında Türkiye'ye geldi. AHaber'e özel açıklamalarda bulunan Kristersson "Türkiye çok önemli bir NATO üyesi" dedi.

SON DAKİKA... İsveç Başbakanı Ulf Kristersson AHaber’e konuştu: Türkiye çok önemli bir NATO üyesi!

SON DAKİKA... İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, 36. NATO Zirvesi kapsamında Türkiye'ye geldi. AHaber'e özel açıklamalarda bulunan Kristersson "Türkiye çok önemli bir NATO üyesi" dedi.

SON DAKİKA... İsveç Başbakanı Ulf Kristersson AHaber’e konuştu: Türkiye çok önemli bir NATO üyesi!

"TÜRKİYE NATO İTTİFAKININ EN GÜÇLÜLERİNDEN..."

Kristersson, sözlerine şöyle devam etti: Burada olmak harika. Bu İsveç'in 3. katılımı tam üye olarak ve kendimizi son derece iyi bir grubun içinde bulduk. Kendimizi ve yeteneklerimizi kanıtlamış bulunuyoruz. Türkiye son derece önemli bir NATO ittifakı, en güçlülerden birisi.

SON DAKİKA... İsveç Başbakanı Ulf Kristersson AHaber’e konuştu: Türkiye çok önemli bir NATO üyesi!

Kritik zirve öncesi basın toplantısında konuşan Kristersson NATO'nun Saab tarafından geliştirilen GlobalEye havadan erken ihbar ve kontrol uçağını (AWACS), yeni sistemi olarak seçmesinin ve en fazla 10 uçak alımı için şirketle müzakerelere başlayacağını duyurmasının hem ülkesi hem de ittifak açısından önemli bir gelişme olduğunu belirtti. İsveç'in NATO'ya katılmasıyla ülkenin savunma sanayisindeki bilgi birikimi ve teknolojik kapasitesinin de ittifaka dahil olduğunu söyleyen Kristersson, ülkedeki yüzlerce savunma sanayisi şirketinin NATO'nun kabiliyetlerine önemli katkı sunacağını kaydetti.

İsveç'in muharebe araçları, denizaltılar ve savaş uçakları gibi savunma ürünleri ihracatının hem İsveç'te hem de müttefik ülkelerde birçok alanda binlerce yeni istihdam sağlayacağını ifade eden Kristersson, "2023'ten bu yana İsveç savunma sanayisi yüzde 50'den fazla büyüdü, savunma ihracatı arttı ve bu sayede on binlerce tam zamanlı ve nitelikli istihdam oluşturuldu." dedi.

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SON DAKİKA... İsveç Başbakanı Ulf Kristersson AHaber’e konuştu: Türkiye çok önemli bir NATO üyesi!

İSVEÇ'İN NATO'NUN CAYDIRMA VE SAVUNMA KABİLİYETİNE KATKISI

İsveç Savunma Bakanı Jonson da "NATO'nun bugün GlobalEye'ı seçme kararı, ittifak ve İsveç için ve aynı zamanda transatlantik savunma sanayi üssü için önemlidir." diye konuştu.

Bu durumun, İsveç'in NATO'nun caydırma ve savunma kabiliyetine daha da fazla katkıda bulunduğu anlamına geldiğini kaydeden Jonson, "40 yılı aşkın süredir AWACS filosu, İttifak'ın gökyüzündeki gözleri olmuştur ve bu görev hala çok önemlidir ancak tehdit evrim geçirmiş ve sürekli değişmektedir." ifadelerini kullandı.

Jonson, sözlerini şöyle sürdürdü:

"GlobalEye yeni ve daha karmaşık bir güvenlik ortamına ve maruz kaldığımız çok karmaşık bir savaş alanına uyum sağlamayı amaçlamaktadır. GlobalEye havadan çalışan bir erken uyarı ve kontrol sistemidir. Basitçe söylemek gerekirse, uzağı ve çeşitli alanları görebilir ve komutanların erken ve bilinçli kararlar almasına yardımcı olur. NATO, gelecek havadan gözetleme ve kontrol yeteneği olarak GlobalEye'ı seçti. Bu da İsveç teknolojisinin müttefik hava sahasının korunmasına yardımcı olacağı anlamına geliyor."

"GLOBALEYE, İHA VE FÜZELERİ GERÇEK ZAMANLI TESPİT EDİP TAKİP EDEBİLİYOR"

Saab'ın CEO'su Johansson da NATO'nun kararının, hem Saab hem de ülkesi açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu aktardı.

GlobalEye'ın yüksek irtifa, geniş menzil ve gelişmiş aktif ile pasif sensör sistemleri sayesinde hava, kara ve deniz unsurlarını aynı anda izleyebildiğini belirten Johansson, sistemin, yapay zeka teknolojileriyle elde edilen bilgileri kısa sürede işleyebildiğini ifade etti.

Johansson, GlobalEye'ın insansız hava araçları (İHA), balistik ve seyir füzeleri gibi tehditleri gerçek zamanlı tespit edip takip edebildiğini kaydetti.

NATO ile müzakere sürecinin bir sonraki aşamasına geçmeye hazır olduklarını belirten Johansson, GlobalEye uçaklarının İttifak'a teslim edilmesiyle NATO'nun gelişen tehditlere daha hızlı ve etkili şekilde karşılık verebileceğini söyledi.

#İSVEÇ #TÜRKİYE

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