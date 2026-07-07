SON DAKİKA... İsveç Başbakanı Ulf Kristersson AHaber’e konuştu: Türkiye çok önemli bir NATO üyesi!

İSVEÇ'İN NATO'NUN CAYDIRMA VE SAVUNMA KABİLİYETİNE KATKISI

İsveç Savunma Bakanı Jonson da "NATO'nun bugün GlobalEye'ı seçme kararı, ittifak ve İsveç için ve aynı zamanda transatlantik savunma sanayi üssü için önemlidir." diye konuştu.

Bu durumun, İsveç'in NATO'nun caydırma ve savunma kabiliyetine daha da fazla katkıda bulunduğu anlamına geldiğini kaydeden Jonson, "40 yılı aşkın süredir AWACS filosu, İttifak'ın gökyüzündeki gözleri olmuştur ve bu görev hala çok önemlidir ancak tehdit evrim geçirmiş ve sürekli değişmektedir." ifadelerini kullandı.

Jonson, sözlerini şöyle sürdürdü:

"GlobalEye yeni ve daha karmaşık bir güvenlik ortamına ve maruz kaldığımız çok karmaşık bir savaş alanına uyum sağlamayı amaçlamaktadır. GlobalEye havadan çalışan bir erken uyarı ve kontrol sistemidir. Basitçe söylemek gerekirse, uzağı ve çeşitli alanları görebilir ve komutanların erken ve bilinçli kararlar almasına yardımcı olur. NATO, gelecek havadan gözetleme ve kontrol yeteneği olarak GlobalEye'ı seçti. Bu da İsveç teknolojisinin müttefik hava sahasının korunmasına yardımcı olacağı anlamına geliyor."

"GLOBALEYE, İHA VE FÜZELERİ GERÇEK ZAMANLI TESPİT EDİP TAKİP EDEBİLİYOR"

Saab'ın CEO'su Johansson da NATO'nun kararının, hem Saab hem de ülkesi açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu aktardı.

GlobalEye'ın yüksek irtifa, geniş menzil ve gelişmiş aktif ile pasif sensör sistemleri sayesinde hava, kara ve deniz unsurlarını aynı anda izleyebildiğini belirten Johansson, sistemin, yapay zeka teknolojileriyle elde edilen bilgileri kısa sürede işleyebildiğini ifade etti.

Johansson, GlobalEye'ın insansız hava araçları (İHA), balistik ve seyir füzeleri gibi tehditleri gerçek zamanlı tespit edip takip edebildiğini kaydetti.

NATO ile müzakere sürecinin bir sonraki aşamasına geçmeye hazır olduklarını belirten Johansson, GlobalEye uçaklarının İttifak'a teslim edilmesiyle NATO'nun gelişen tehditlere daha hızlı ve etkili şekilde karşılık verebileceğini söyledi.