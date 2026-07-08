ABD Başkanı Donald Trump: Erdoğan güçlü bir kişilik

ABD Başkanı Donald Trump, NATO Liderler Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen programda gazetecilerin sorularını yanıtlıyor. Başkan Erdoğan hakkında övgü dolu sözler kullanan Trump, "Erdoğan güçlü bir kişilik, işini çok iyi yapıyor. İyi işler çıkarıyor." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump: Erdoğan güçlü bir kişilik

ABD Başkanı Trump, Ankara'da düzenlenen 36. NATO Liderler Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen programda basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlıyor.

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Trump'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Erdoğan güçlü bir kişilik, işini çok iyi yapıyor. İyi işler çıkarıyor. İran'ı yok ettik.

Görüşmelerde yüzde 5 hedefini konuştuk.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
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