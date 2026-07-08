ABD Başkanı Donald Trump: Erdoğan güçlü bir kişilik

ABD Başkanı Trump, Ankara'da düzenlenen 36. NATO Liderler Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen programda basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlıyor.

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Trump'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Erdoğan güçlü bir kişilik, işini çok iyi yapıyor. İyi işler çıkarıyor. İran'ı yok ettik.

Görüşmelerde yüzde 5 hedefini konuştuk.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör