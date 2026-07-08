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ABD Başkanı Donald Trump: Suriye terör listesinden çıkacak

ABD Başkanı Donald Trump: Suriye terör listesinden çıkacak

ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'da düzenlenen 36. NATO Liderler Zirvesi kapsamında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi. Şara'nın herkesin saygı duyduğu bir isim olduğunu belirten Trump, Suriye'nin terör listesinden çıkarılacağını ifade etti.

Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2026 17:40 Son Güncelleme: 08 Temmuz 2026 17:41

ABD Başkanı Donald Trump ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Ankara'da düzenlenen 36. NATO Liderler Zirvesi kapsamında bir araya geldi. "SURİYE TERÖR LİSTESİNDEN ÇIKACAK" Şara'nın herkesin saygı duyduğu bir isim olduğunu belirten Trump, "Suriye terör listesinden çıkacak" dedi.