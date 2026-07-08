ABD Başkanı Donald Trump: Suriye terör listesinden çıkacak
ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'da düzenlenen 36. NATO Liderler Zirvesi kapsamında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi. Şara'nın herkesin saygı duyduğu bir isim olduğunu belirten Trump, Suriye'nin terör listesinden çıkarılacağını ifade etti.
ABD Başkanı Donald Trump ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Ankara'da düzenlenen 36. NATO Liderler Zirvesi kapsamında bir araya geldi.
"SURİYE TERÖR LİSTESİNDEN ÇIKACAK"
Şara'nın herkesin saygı duyduğu bir isim olduğunu belirten Trump, "Suriye terör listesinden çıkacak" dedi.
"EĞER BEN BAŞKAN OLMASAYDIM..."
"Eğer ben başkan olmasaydım bugün İsrail diye bir ülke olmazdı." diyen Trump, "Muazzam miktarda petrolümüz var, bu benim dönemimde oldu. Suudi Arabistan ve Rusya'nın toplamından daha fazla, neredeyse 2 katı petrol üretiyoruz." ifadelerini kullandı.
"AB BİZE KÖTÜ DAVRANDI"
Avrupa Birliği'nin AB'ye kötü davrandığını belirten Trump, "AB ile ilgili olarak ne olacağını göreceğiz. Bizden faydalandılar. AB'deki ülkelere çok yakınız ancak ABD üzerinden yıllarca faydalandılar." dedi.