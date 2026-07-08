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  • ABD Başkanı Trump'tan Liderler Zirvesi sonrası kritik görüşme! Zelenski ile bir araya geldi: Putin ile Zelenski anlaşma istiyor

ABD Başkanı Trump'tan Liderler Zirvesi sonrası kritik görüşme! Zelenski ile bir araya geldi: Putin ile Zelenski anlaşma istiyor

SON DAKİKA... ABD Başkanı Trump 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sonrası Ukrayna lideri Zelenski ile bir araya geldi. Trump "Putin ile Zelenski anlaşma istiyor" dedi.

ABD Başkanı Trump’tan Liderler Zirvesi sonrası kritik görüşme! Zelenski ile bir araya geldi: Putin ile Zelenski anlaşma istiyor

SON DAKİKA... 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sonrası Ukrayna lideri Zelenski ile bir araya gelen ABD Başkanı Trump açıklamalarda bulunuyor

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Trump'ın açıklamalarında öne çıkanlar şöyle;

Erdoğan harika işler çıkarıyor. Çok güçlü bir adam. Putin ile Zelenski anlaşma istiyor.

İran'ı bu akşam çok sert vuracağız.

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#UKRAYNA #ZELENSKİ #ABD

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