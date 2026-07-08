ABD Başkanı Trump'tan Liderler Zirvesi sonrası kritik görüşme! Zelenski ile bir araya geldi: Putin ile Zelenski anlaşma istiyor

SON DAKİKA... 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sonrası Ukrayna lideri Zelenski ile bir araya gelen ABD Başkanı Trump açıklamalarda bulunuyor

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Trump'ın açıklamalarında öne çıkanlar şöyle;

Erdoğan harika işler çıkarıyor. Çok güçlü bir adam. Putin ile Zelenski anlaşma istiyor.

İran'ı bu akşam çok sert vuracağız.