Başkan Erdoğan SABAH Dijital’in sorusunu yanıtladı: Türkiye Çelik Kubbe’de her geçen gün mesafe alıyor

"TÜRKİYE ÇELİK KUBBE'DE HER GEÇEN GÜN MESAFE ALIYOR"

Esra Aydoğdu, Başkan Erdoğan'a, "Çelik Kubbe projesine tahsis edilen 24 milyar dolarlık devasa bütçe Türkiye'nin hava savunma mimarisinde tam bağımsızlık hedefinde ne denli kararlı olduğunu gösteriyor. Bu vizyoner adımınız sadece Türkiye'nin güvenliğini değil aslında tüm NATO'nun hava savunma kapasitesini nasıl bir üst lige taşıyacak ve müttefiklerimizin projeye olan ilgisini siz nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu yöneltti.