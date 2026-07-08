Başkan Erdoğan SABAH Dijital’in sorusunu yanıtladı: Türkiye Çelik Kubbe'de her geçen gün mesafe alıyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 36. NATO Liderler Zirvesi'nin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen basın toplantısında, SABAH Dijital'in "Çelik Kubbe" ile ilgili sorusuna yanıt verdi. Türkiye'nin Çelik Kubbe konusunda bütün adımları attığını ve her geçen gün mesafe aldığını belirten Başkan Erdoğan, "Birilerinin elinde farklı kubbeler varsa bizde de Çelik Kubbe var.” dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen 36. NATO Liderler Zirvesi'nin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basın toplantısı düzenledi.
Başkan Erdoğan SABAH Dijital'in sorusunu yanıtladı: Türkiye Çelik Kubbe'de her geçen gün mesafe alıyor
Zirveye ilişkin önemli mesajlar paylaşan Başkan Erdoğan, daha sonra basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Başkan Erdoğan, SABAH Dijital'den Esra Aydoğdu'nun "Çelik Kubbe" ile ilgili sorusunu da cevapladı.
"TÜRKİYE ÇELİK KUBBE'DE HER GEÇEN GÜN MESAFE ALIYOR"
Esra Aydoğdu, Başkan Erdoğan'a, "Çelik Kubbe projesine tahsis edilen 24 milyar dolarlık devasa bütçe Türkiye'nin hava savunma mimarisinde tam bağımsızlık hedefinde ne denli kararlı olduğunu gösteriyor. Bu vizyoner adımınız sadece Türkiye'nin güvenliğini değil aslında tüm NATO'nun hava savunma kapasitesini nasıl bir üst lige taşıyacak ve müttefiklerimizin projeye olan ilgisini siz nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu yöneltti.
Erdoğan, soruya şu şekilde yanıt verdi:
"Çelik Kubbe projesi aynı zamanda NATO'nun bulunduğumuz bölgelerdeki en güçlü bir bilek güreşidir. Bütün adımlarımızı attık ve Çelik Kubbe'de de şu anda Türkiye her geçen gün mesafe alıyor. Bunların zaman zaman sergilenmesini de yaptık. Birilerinin elinde farklı kubbeler varsa bizde de Çelik Kubbe var."