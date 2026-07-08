Başkan Erdoğan’dan tarihi zirve sonrası önemli mesajlar: Daha güçlü NATO’nun temelleri atıldı

Başkan Erdoğan, Ankara'da düzenlenen 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sonrası Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basın toplantısı düzenliyor.

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Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"ZİRVEYİ BAŞARIYLA TAMAMLADIK"

Daha güçlü bir NATO'nun temellerini Ankara'da attık. Zirveyi başarıyla tamamladık. Birçok kriz ve çatışma bizim çevremizde yaşandı. Terör başta olmak üzere etrafımızdaki tehditlere karşı mücadele ettik. Yalnız bırakıldığımız dönemler oldu. Kendi göbeğimizi kendimiz kesmek zorunda kaldık.

Birçok müttefiğe göre ilerideyiz. Başkan Trump, zirveye katılımında ülkemizin ev sahipliğinin önemli olduğunu vurgulamıştı. Dostluğumuzun altını çizdi. Hassasiyetinden ötürü değerli dostuma bir kez daha teşekkür ediyorum.

"NATO'NUN İKİNCİ BÜYÜK KARA ORDUSUNU SEVK VE İDARE EDİYORUZ"

Göz bebeğimiz olan TSK, milli güvenliğimize yönelik her türlü tehdidi kaynağında yok edecek kuvvete sahiptir. NATO'nun ikinci büyük kara ordusunu sevk ve idare ediyoruz. İttifak üyesindeki görevlerini her zaman layıkıyla yerine getiren, elini taşın altına koyan ve gerektiğinde bedel ödeyen bir müttefik olduk.

NATO'nun ortak fonlarına en fazla katkı veren ülkeler arasındayız. Adil külfet paylaşımı konusunda daha fazla sorumluluk üstlenmeye hazırız. F-16 uçaklarımız ağustos ayından itibaren Estonya'da konuşlanacak.

Nice misyona ciddi katkılar sunuyoruz. Zirve vesilesiyle Türkiye ile Birleşik Krallık arasında imzalanan güvenlik ve savunma ortaklığı belgesi bu bakımdan mühimdir.

Gerçek caydırıcılığı üstün teknoloji, yeterli ölçek oluşturur.

"HEPİMİZ BARIŞA, İSTİKRARA İHTİYAÇ DUYUYORUZ"

Şunun altını bir kez daha çizmek durumundayım; NATO birbirine bağımlı ülkelerin değil, birbirine güç katan müttefiklerin ittifakı olmalıdır. Müttefikler arasında savunma sanayi ürünlerinin ticaretine yönelik bazı engellemeler devam ediyor. Bunların bir an önce kaldırılması gerekiyor.

Rusya-Ukrayna barışı için hazırız.

Gazze'de işgal ve zulüm hız kesmeden devam ediyor. Bu savaş bağımlısı zihniyete prim verilmemesi gerekiyor. Bölgemizin yeni bir gerilime tahammülü yok. Hepimiz barışa, istikrara ihtiyaç duyuyoruz.

"MİÇOTAKİS'İN BÖYLE BİR YANLIŞA DÜŞMEMESİ GEREKİRDİ"

Her iki açıklamanın benim dünyamda yeri yok. Zira Netanyahu'nun hangi sularda yüzdüğü belli. Miçotakis'in böyle bir yanlışa düşmemesi gerekirdi. Biz Miçotakis'in Yunanistan için aldığı savunma araçlarına "Neden alıyorsunuz?" dedik mi? Bu tür şeyleri söyleyebilirdik. Ama gerek yok. Alabilir de satabilir de. Türkiye şu an bunları üretiyor. Alma hakkına da sahiptir.

F-35 KONUSU

Başkan Erdoğan, Reuters muhabirinin F-35'lerle ilgili sorusuna "Bizi izlemeye devam edin." şeklinde yanıt verdi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör