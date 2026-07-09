Ayet yazılı pankartı indirmeye çalışmışlardı: Ömer Çelik'ten tepki mesajı
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezuniyet töreninde bir öğrenci sahnede, "Emrolunduğun gibi dosdoğru ol" ayetinin yazılı olduğu pankartı açmış ve pankart bazı öğrenciler tarafından indirilmeye çalışılmıştı. Çekilen görüntülerin gündem olmasıyla peş peşe tepkiler gelirken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, konuya ilişkin sosyal medya hesabından mesaj yayımladı. Ömer Çelik, mesajında, "Barbarca eylemlerde bulunanlar, sadece kendi alınlarına büyük bir utanç yazdılar" dedi.
İstanbul'daki Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezuniyet töreninde, üzerinde "Emrolunduğun gibi dosdoğru ol." ayetinin yer aldığı pankart bazı öğrencilerin tepkisine neden oldu.
Bazı öğrenciler pankartı indirmeye çalıştı. Girişimin sonuçsuz kalmasının ardından bu kez pankartın önünde durarak görünmesini engellemeye yönelik eylem gerçekleştirildi.
Yeditepe Üniversitesi'nde skandal mezuniyet töreni! Ayetin önünü kapattılar, o anları alkışlarla desteklediler! | Video
Tören sırasında bazı akademisyenlerin de söz konusu protestoyu alkışlarla desteklediği görüldü. O anlar kameraya yansıdı.
ÖMER ÇELİK'TEN DESTEK: "BÜYÜK BİR UTANÇ YAZDILAR"
Konuya ilişkin sosyal medya hesabından mesaj yayımlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, şu ifadeleri kullandı:
""Emrolunduğun gibi dosdoğru ol" hakikatini dillendiren herkese selam olsun. Bu hakikatin görülmesi için gayret eden kardeşlerimiz varolsunlar.
Bu hakikat her zaman ve her yerde kalbimizin sancağıdır. Bu hakikatin duyulmasını ve görülmesini engellemeye çalışanlar utansınlar. Barbarca eylemlerde bulunanlar, sadece kendi alınlarına büyük bir utanç yazdılar."