İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi gündemi değerlendirdi

Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ilişkin konuşan Çitçi, "Diplomatik açısından da güvenlik tedbirleri açısından da önemli zirveydi. 41 ülkeden devlet ve hükümet başkanları katıldı. 56 bin polis ve jandarma görev aldı. Aylar öncesinden planlamalar başladı. Ankara'yı merkeze alıp çevre illeri birinci kuşak ilan ettik. Siber ve terörle mücadele ekiplerimiz 1 ay öncede çalışmalara başladı. Son 72 saatte tedbirle zirve yaptı. Devletin bütün kurumları sürece destek verdiler. Güvenlik tedbirleri abartılmadı. Gerektiği kadar, olması gerektiği kadar tedbirler alındı. Uygulanan tedbirler kapsamında çeşitli suçlardan aranan 4 bin 412 kişi yakalandı" dedi.

TÜM TÜRKİYE'DE SOKAK HAYVANLARININ YÜZDE 88'İ TOPLANDI

NATO zirvesi öncesi sahipsiz toplanılan sokak hayvanlarına ilişkinde açıklama yapan Bakan Çiftçi, "NATO Zirvesi öncesinde 52 bin sahipsiz hayvanın sokaklardan alındığını duyurmuştu Ankara Valiliğimiz. 51 ilde de zaten bitmişti. Ankara da zirve öncesi tamamlamış oldu. NATO'dan gelenler daha kıymetli diyenler oldu, onlar zaten arabayla gelip arabayla gidiyor. Bunun NATO zirvesi ile alakası yok. Tüm Türkiye'de sokak hayvanlarının yüzde 88'i toplandı. Hedefimiz yıl sonuna kadar tamamını toplamak. Hayvanların beslenmelerini yapıp sahiplendirmelerini yapıyoruz" dedi.

12 MAYIS 2025'DEN BU YANA 219 ÖRGÜT MENSUBU İKNA EDİLEREK TESLİM OLDU

Terörle mücadelede gelinen noktaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çiftçi, güvenlik ihtiyacını yitiren yol kontrol noktalarının kaldırılması talimatını verdiğini belirterek, Şemdinli'de görevi sona eren kontrol noktasının kaldırıldığını bunun NATO ile bir alakasının bulunmadığını söyledi. Bakanlık olarak Terörsüz Türkiye sürecini yakından takip ettiklerini ifade eden Çiftçi, "50 yıllık bir prangadan söz ediyoruz. Sürecin başarıya ulaşmasıyla ülkemiz bir seviye daha atlayacak. 12 Mayıs 2025'te terör örgütü silah bırakmıştı. O tarihten bu yana 219 örgüt mensubu ikna edilerek teslim oldu. Arazideki çalışmalarımız kararlılıkla devam ediyor." diye konuştu. Bölgede güven ortamının güçlenmesiyle sosyal ve turistik faaliyetlerin de arttığını vurgulayan Çiftçi, Cudi Dağı'nda düzenlenen etkinlikleri ve Hakkari'deki Cilo Dağları'nda gerçekleştirilen güreş festivalini örnek göstererek, "Eskiden hayal olarak görülen etkinlikler bugün güven ortamı sayesinde yapılabiliyor. Güvenlik arttıkça bölgemizde turizm ve ekonomik hareketlilik de artacaktır." ifadelerini kullandı.

ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNE BİN 272 OPERASYON

Organize suç örgütleriyle mücadelenin öncelikli başlıklardan biri olduğunu belirten Çiftçi, bu yılın ilk altı ayında 478 suç örgütüne yönelik bin 272 operasyon düzenlendiğini açıkladı. Yeni nesil suç örgütlerinin özellikle 15-18 yaş grubundaki gençleri kullandığını belirten Çiftçi, "Tek eylemlik insan kiralayabiliyorlar. Bu yapılarla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Hedefimiz yıl sonuna kadar bunların büyük bölümünü tamamen çökertmek." diye konuştu.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ "DOLUNAY PROJESİ"

Siber suçlarla mücadelede yeni döneme geçildiğini belirten Çiftçi, siber alanı "Siber Vatan" olarak tanımladıklarını söyledi. Vatandaşların çevrim içi dolandırıcılık mağduriyetlerini önlemek amacıyla yapay zeka destekli "Dolunay Projesi"ni hayata geçireceklerini açıklayan Çiftçi, projenin kısa süre içerisinde devreye alınacağını belirtti.

1,5 MİLYON SURİYELİ ÜLKELERİNE GERİ DÖNDÜ

Türkiye'de halen 2 milyon 245 bin Suriyelinin bulunduğunu açıklayan Çiftçi, 2016-2026 yılları arasında 1,5 milyon kişinin ülkesine döndüğünü söyledi. 8 Aralık sonrası geri dönenlerin sayısının 710 bine ulaştığını belirten Çiftçi, Suriye'de hayatın normalleşmesiyle birlikte gönüllü geri dönüşlerin daha da hızlanmasını beklediklerini ifade etti.

VALİ VE KAYMAKAMLARA SOSYAL MEDYA UYARISI

Mülki idare amirlerinin sosyal medya kullanımına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Çiftçi, vali ve kaymakamların yaptıkları paylaşımların devlet ciddiyetine uygun olması gerektiğini belirterek, "Taşrada devleti temsil ediyoruz. Yapılan paylaşımların devletin vakarına ve devlet adamı sorumluluğuna uygun olması gerekir." dedi.