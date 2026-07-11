SON DAKİKA | Çankaya Belediyesi'ne operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var...

Son dakika haberi: Ankara polisi Çankaya Belediyesi'ne yönelik sabahın erken saatlerinde operasyon başlattı. Çok sayıda isim hakkında gözaltı kararı olduğu belirtildi.

SON DAKİKA | Çankaya Belediyesi’ne operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var...
Son dakika haberi: Ankara polisi Çankaya Belediyesi'ne yönelik sabahın erken saatlerinde operasyon başlattı.

Yapılan operasyonda belediyeye ait binalarda arama çalışması başlatılırken çok sayıda materyale el konuldu.

Çok sayıda isim hakkında gözaltı kararı olduğu belirtildi.


Ayrıntılar Geliyor... Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý