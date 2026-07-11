SON DAKİKA | Çankaya Belediyesi'ne operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var...
Son dakika haberi: Ankara polisi Çankaya Belediyesi'ne yönelik sabahın erken saatlerinde operasyon başlattı. Çok sayıda isim hakkında gözaltı kararı olduğu belirtildi.
Son dakika haberi: Ankara polisi Çankaya Belediyesi'ne yönelik sabahın erken saatlerinde operasyon başlattı.
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Yapılan operasyonda belediyeye ait binalarda arama çalışması başlatılırken çok sayıda materyale el konuldu.
Çok sayıda isim hakkında gözaltı kararı olduğu belirtildi.
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