SON DAKİKA I Çankaya Belediyesi'ne rüşvet operasyonu! Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner gözaltına alındı!
Son Dakika Haberleri...Çankaya Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturmada firari durumdaki Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Esenboğa Havalimanı’nda gözaltına alındı. Operasyonda gözaltı sayısı 30’a yükseldi.
Son Dakika Haberleri... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen Çankaya Belediyesi soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Hakkında gözaltı kararı bulunan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Esenboğa Havalimanı'nda polis ekiplerince gözaltına alındı.
GÖZALTI SAYISI 30'A YÜKSELDİ
Hüseyin Can Güner'in de yakalanmasıyla birlikte soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 30'a yükselirken, firari diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
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