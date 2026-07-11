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SON DAKİKA… İçişleri Bakanı Çiftçi’den uyuşturucu operasyonu açıklaması: Ünlü ünsüz ayrımı yapmıyoruz

SON DAKİKA… İçişleri Bakanı Çiftçi’den uyuşturucu operasyonu açıklaması: Ünlü ünsüz ayrımı yapmıyoruz

SON DAKİKA… İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, katıldığı canlı yayında gündemi değerlendirdi. Suç örtüleri ile mücadeleden uyuşturucu operasyonlarına kadar pek çok konuda açıklamalarda bulunan Bakan Çiftçi, “478 yeni nesil suç örgütüne 1272 operasyon yapıldı. 307 kişi hakkında kırmızı bülten çıkacak" dedi. Bakan Çiftçi, uyuşturucu operasyonları ile ilgili ise şunları söyledi: Ünlü ünsüz ayrımı yapmıyoruz. Kararlı bir şekilde sessiz ve derinden yürütüyoruz.

Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2026 12:54 Son Güncelleme: 11 Temmuz 2026 13:24

SON DAKİKA… İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, katıldığı canlı yayında gündemi değerlendirdi. Suç örtüleri ile mücadeleden uyuşturucu operasyonlarına kadar pek çok konuda açıklamalarda bulunan Bakan Çiftçi, "478 yeni nesil suç örgütüne 1272 operasyon yapıldı. 307 kişi hakkında kırmızı bülten çıkacak" dedi. 1.5 milyon Suriyelinin, ülkesine döndüğünü açıklayan Bakan Çiftçi, uyuşturucu operasyonlarıyla ilgili de dikkat çeken bilgiler verdi. İşte Bakan Çiftçi'nin açıklamalarında öne çıkanlar; "SON YILLARDAKİ EN BÜYÜK ORGANİZASYONLARDAN BİRİYDİ" "Son yıllardaki en büyük organizasyonlardan biriydi NATO zirvesi. 2004 yılında bir önceki İstanbul'da gerçekleşmişti. Bu zirvede 56 bin 288 emniyet ve jandarma teşkilatımız rol aldı. Ankara'yı merkez aldık. Ankara'da çekirdek bölgemiz vardı. 3 katmanlı ve 3 aşamalı protokol uygulandı. Ankara'nın civarındaki iller. İllerin etrafını çevrelemek, sınır şehirlerimiz. Tedbirlerimiz 1 ay öncesinden başladı. Son 72 saate girdiğimizde zirveye ulaştık. Abartıldı diyenler oldu. Alınması gerektiği kadar tedbir aldık. Hiçbir sorun yaşamadan atlattık. Alınması gerektiği kadar tedbir aldık. Almasaydık bunu sorgulayacaklardı. Önemli bir zirveydi diyoruz. Almadığımız tedbirin açıklamasını yapamazdık. Trafiği azaltıcı tedbirler aldık. İdari izinli sayıldı personeller. Ankaralılara teşekkür ediyorum. Tedbirlerle hayatlarını zorlaştırdık ama önemliydi. Hapis cezası almış 4 bin 412 kişiyi yakaladık. Bu tedbirler kapsamında. Güvenlik açısından başarıyla zirveyi tamamladık. Türkiye'nin bir küresel güç olduğu büyük bir ülke olduğu tescillenmiş oldu.

YENİ NESİL SUÇ ÖRGÜTLERİ İLE MÜCADELE İçişleri Bakanlığı olarak tehdit değerlendirmesi olarak birinci sıraya koyacağımız organize suç çeteleri, yeni nesil suç örgütleri diyoruz. İnsanların evlerini kurşunluyorlar... Biz mücadelemizin başına bunları koyduk. İkinci sırada uyuşturucu ile mücadele var. Siber suçlarla mücadele var. Siber dolandırıcılığa yönelindi şu anda. Mücadelemizi yürütüyoruz. Bu işi geçim kaynağı haline getirmiş kişilere fırsat vermeyeceğiz. 478 SUÇ ÖRGÜTÜNE AĞIR DARBE: BİN 272 OPERASYON YAPILDI 478 yeni nesil suç örgütüne 1272 operasyon yaptık bu suç örgütlerine. Eylem yapamaz hale getireceğiz. Her kim olursa olsun sonuna kadar gideceğiz. Organize suç örgütleri ile mücadelede taviz yok. Yurt dışına kaçanlar var ama yurt dışında da takibimiz sürüyor. Adalet Bakanlığı ile beraber çalışıp bunlarında iadesini sağlamak için mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Önümüzdeki hafta Adalet Bakanlığı ile görüşme yapacağız. Bu örgütlere yönelik 307 kişi hakkında kırmızı bülten çıkaracağız. Sanal medyayı kullanarak örgütleniyorlar. Bunların belli bir merkezleri yok. Sanal medya üzerinden iletişim kuruyorlar oradan ilan veriyorlar. Tek eylemlik kişi bulabiliyor. Klasik mafya örgütleri değil bunlar. Sokakta suçu takip etmek kolay ama sanal medya için daha farklı tedbirler almak gerekiyor. Devlet bunun için bütün önlemlerini alıyor.