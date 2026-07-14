İçişleri Bakanlığında "Spor Güvenliği Toplantısı" yapıldı

Toplantıya Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Can Acaroğlu katıldı. 81 il valisi ile il emniyet müdürleri ise toplantıya Video Konferans Sistemi üzerinden iştirak etti.





Toplantıda; yeni sezon öncesinde müsabaka güvenliği, deplasman takımlarının güvenliği, tribünlerde alınacak tedbirler ile sezonun huzur ve güven içerisinde geçirilmesine yönelik planlamalar değerlendirildi. İlgili kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik çalışmalar ile bakanlıklar arasındaki iş birliği ele alındı. Süper Lig'de 18, 1. Lig'de 20, 2. Lig'de 35, 3. Lig'de 54, Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde 144 ve Süper Amatör Lig'de bin 250 takımın mücadele edeceği yeni sezona ilişkin güvenlik tedbirleri masaya yatırıldı.





"SPOR GÜVENLİĞİYLE İLGİLİ HERHANGİ BİR BOŞ ALAN BIRAKMAK İSTEMİYORUZ"

Toplantıda değerlendirmelerde bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yeni sezon öncesinde spor güvenliğine ilişkin "Maçların başlamasıyla beraber özellikle spor güvenliği açısından, tribünlerde alınması gereken tedbirler açısından, bir araya gelelim, konuları değerlendirelim diye düşündük'' dedi.

Yeni sezonda tüm kurumların koordinasyon içerisinde hareket edeceğini vurgulayan Bakan Çiftçi, "Özellikle bu sene maçlar başladığında valilerimizin, il emniyet müdürlerimizin, il jandarma komutanlarımızın çok sıkıtedbir almasını istiyoruz. Spor güvenliğiyle ilgili herhangi bir boş alan bırakmak istemiyoruz." ifadelerini kullandı.





6222 SAYILI KANUN VE İL GÜVENLİK KURULLARI VURGUSU

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise spor müsabakalarında güvenliğin sağlanmasına yönelik yürütülen uygulamalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Osman Aşkın Bak, "6222 sayılı yasaya göre sporda şiddetin önlenmesiyle alakalı hususları hepiniz biliyorsunuz, yaşıyorsunuz." ifadelerini kullanarak, 6222 sayılı Kanun kapsamında yürütülen uygulamalara dikkat çekti. Valilikler ile kolluk birimlerinin koordinasyonuna vurgu yapan Bakan Osman Aşkın Bak, "Valilerimiz bu konuları risk durumuna göre emniyet müdürlerimizle beraber İl Güvenlik Kurulu kararları çerçevesinde bizlerle koordineli olarak yürütüyorlar. Bu noktada önemli tecrübemiz var." dedi.



YENİ SEZONUN GÜVENLİK PLANLAMASI GÖZDEN GEÇİRİLDİ

Toplantıda, 2025-2026 futbol sezonuna ilişkin güvenlik verileri de değerlendirildi. Bu kapsamda 112 bin 361 müsabakada 1 milyon 196 bin 708 polis ve 305 bin 147 özel güvenlik personelinin görev yaptığı, müsabakaları toplam 18 milyon 742 bin 448 taraftarın takip ettiği, 5 bin 655 şahıs hakkında işlem yapıldığı ve 502 müsabakada adli veya idari işlem gerçekleştirildiği bilgisi paylaşıldı.Bu veriler doğrultusunda yeni sezonda uygulanacak güvenlik tedbirleri ile il bazında yürütülecek hazırlıklar değerlendirildi.