Son dakika | Suça sürüklenen çocuklar düzenlemesi nasıl olacak? AK Parti kanun teklifini TBMM'ye sundu!
Son dakika haberi: AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta 'suça sürüklenen çocuklar' düzenlemesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Leyla Şahin Usta, suça sürüklenen çocuğun ailesine de ceza verileceğini kaydetti.
Son dakika haberi... AK Parti, çocuklara ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.
15-18 YAŞ ARASINA MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLEBİLECEK
AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta suça sürüklenen çocuklar düzenlemesiyle iglili açıklamalarda bulundu. Leyla Şahin Usta, teklifle 7 farklı kanunda düzenleme hedeflendiğini kaydetti. Şahin Usta, 15-18 yaş arasına müebbet hapis cezası verilebileceğini ifade etti.
Leyla Şahin Usta, "Hapis cezalarının alt ve üst sınırları artırılacak. Buna göre; 15-18 yaş arası suça sürüklenen çocuklar ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alacak." dedi.