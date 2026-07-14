Son dakika | Suça sürüklenen çocuklar düzenlemesi nasıl olacak? AK Parti kanun teklifini TBMM'ye sundu!

Son dakika haberi... AK Parti, çocuklara ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

15-18 YAŞ ARASINA MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLEBİLECEK

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta suça sürüklenen çocuklar düzenlemesiyle iglili açıklamalarda bulundu. Leyla Şahin Usta, teklifle 7 farklı kanunda düzenleme hedeflendiğini kaydetti. Şahin Usta, 15-18 yaş arasına müebbet hapis cezası verilebileceğini ifade etti.

Leyla Şahin Usta, "Hapis cezalarının alt ve üst sınırları artırılacak. Buna göre; 15-18 yaş arası suça sürüklenen çocuklar ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alacak." dedi.