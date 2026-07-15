15 Temmuz'un kahramanları anıldı! Bakan Çiftçi: "Devletimiz her türlü tehdide karşı teyakkuzda"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Ankara'da düzenlenen anma programlarına katıldı. Gün boyunca Ankara Emniyet Müdürlüğü, Havacılık Daire Başkanlığı ve Polis Özel Harekat Başkanlığı'nda gerçekleştirilen programlarda şehit aileleri, gaziler ve emniyet teşkilatı mensuplarıyla bir araya gelen Çiftçi, 15 Temmuz şehitlerini rahmet ve minnetle andı.

"GÖLBAŞI CESARETİN VE DİRENİŞİN SEMBOLÜ"

Ankara'daki anma programlarının son durağı olan Gölbaşı Polis Özel Harekat Başkanlığı'nda konuşan Çiftçi, FETÖ'nün darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçtiğini hatırlatarak, o gece verilen mücadelenin Türkiye'nin yakın tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu söyledi. Konuşmasına tüm şehitleri rahmet ve şükranla anarak başlayan Çiftçi, özellikle 15 Temmuz gecesinde hayatını kaybeden 253 şehidi yad etti. Polis Özel Harekât Başkanlığı'nın darbe girişiminde en ağır bedellerden birini ödediğini belirten Çiftçi, Gölbaşı'nın milletin hafızasında cesaretin ve direnişin sembolü olarak yer aldığını ifade etti.

"15 TEMMUZ MİLLETİN İRADESİNİN ZAFERİDİR"

15 Temmuz gecesinde milyonlarca vatandaşın demokrasiye ve milli iradeye sahip çıktığını vurgulayan Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu liderlikle milletin kararlılığının birleştiğini söyledi. "O gece bütün dünya, bu aziz milletin iradesine ve özgürlüğüne pranga vurulamayacağını bir kez daha gördü." diyen Çiftçi, 15 Temmuz'un devlet hafızasında daima canlı tutulması gereken tarihi bir ders olduğunu dile getirdi.

"ŞEHİTLERİMİZİN EMANETLERİ BAŞIMIZIN TACIDIR"

Şehit ailelerine seslenen Çiftçi, devletin her zaman onların yanında olduğunu belirterek, "Yüreğinizdeki hasreti dindiremeyiz ancak devletimiz daima sizlerin yanındadır. Şehitlerimizin emanetleri bizim başımızın tacıdır." ifadelerini kullandı. Gazilerin fedakârlıklarının milletin hafızasında daima yaşayacağını belirten Çiftçi, onların Türkiye'nin yaşayan destanları olduğunu söyledi.

"GECE GÜNDÜZ DEMEDEN ÇALIŞIYORUZ"

15 Temmuz'un yalnızca geçmişte yaşanmış bir olay olarak değerlendirilmemesi gerektiğini ifade eden Çiftçi, İçişleri Bakanlığı'nın tüm güvenlik birimleriyle birlikte her türlü tehdide karşı görev başında olduğunu kaydetti. Terörle mücadele, organize suç örgütlerine yönelik operasyonlar, uyuşturucuyla mücadele, siber güvenlik ve sınır güvenliği çalışmalarının aynı kararlılıkla sürdürüldüğünü belirten Çiftçi, "Devletimizin güvenliği, milletimizin huzuru ve kamu düzeninin korunması için sürekli teyakkuz halindeyiz. Devletimizin bekası ve milletimizin huzuru için gece gündüz demeden çalışıyoruz." dedi. Konuşmasının sonunda tüm şehitleri rahmet ve minnetle anan Çiftçi, gazilere sağlıklı ömürler, şehit ailelerine ise sabır dileyerek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

"MUTLAK İRADENİN TECESSÜM ETTİĞİ MEKÂN BURASIDIR"

Polis Özel Harekât Başkanlığı'ndaki anma programında Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan konuşma yaptı. Vatan söz konusu olduğunda canını ortaya koymaktan bir an olsun tereddüt etmeyen kahramanların yuvası olduğunu ifade eden Fidan, "Tüm benliğini vatanın bekasına adayarak göreve atılan mutlak iradenin tecessüm ettiği mekân burasıdır. Kahramanlık mirasını kurumsal disiplin ve sadakatle yarınlara taşıyan köklü bir iradenin vücut bulmuş halidir." dedi.

"POLİS ÖZEL HAREKAT EN AĞIR BEDELİ ÖDEDİ"

15 Temmuz gecesinde Polis Özel Harekât Başkanlığı'nın hain darbecilerin en ağır saldırılarından birine maruz kaldığını hatırlatan Fidan, Gölbaşı'nda 44 özel harekât polisinin şehit düştüğünü, Havacılık Daire Başkanlığı'nda ise 7 emniyet mensubunun şehadete ulaştığını söyledi. Darbe girişimi sırasında Emniyet Teşkilatı'nın toplam 65 mensubunun şehit olduğunu belirten Fidan, "Şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad, mekânları cennet, makamları âli olsun. Kahraman gazilerimize ise sağlık, esenlik ve hayırlı ömürler diliyorum." ifadelerini kullandı.

"FETÖ İLE MÜCADELEMİZ TAVİZSİZ SÜRECEK"

Emniyet Teşkilatı olarak FETÖ ile mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini belirten Fidan, "Bu hain şer odağının kökünü kurutuncaya kadar mücadelemize tavizsiz bir şekilde devam edeceğiz." dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin destekleriyle Türkiye Yüzyılı'nı aynı zamanda huzurun yüzyılı yapma hedefi doğrultusunda çalıştıklarını ifade eden Fidan, Türk Polis Teşkilatı'nın milletin emrinde olduğunu belirterek, "Ülkemizin huzurunun ve vatandaşlarımızın güvenliğinin en güçlü teminatı olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.