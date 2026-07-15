Bakan Çiftçi FETÖ ile mücadelenin 10 yıllık bilançosunu açıkladı: 72 bin 765 operasyonda 34 bin 164 tutuklama

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, A Haber'e özel verdiği röportajda, FETÖ' ile mücadelede gelinen son noktaya ilişkin önemli bilgiler paylaştı. 15 Temmuz'u sadece bir gecelik bir darbe teşebbüsü olarak okumanın eksik kalacağını vurgulayan Bakan Çiftçi, bu hain girişimin Türkiye'nin tam bağımsızlık yürüyüşünü durdurmayı hedefleyen uzun bir vesayet zincirinin son ve en kanlı halkası olduğunu belirtti.

10 YILDA 72 BİN 765 OPERASYON

FETÖ'nün devlet mekanizmasındaki açık yapılarının çökertilmesiyle mücadelenin mahiyet değiştirdiğine dikkat çeken Bakan Çiftçi, 2016'dan 10 Temmuz 2026'ya kadar uzanan dönemin güncel bilançosunu şu verilerle aktardı:

"10 yılda terör örgütüne yönelik toplam 72 bin 765 operasyon gerçekleştirildi. Ulusal güvenliğe yönelik suçlar kapsamında 195 bin 803 şüpheli hakkında adli/idari işlem yapılırken, 34 bin 164 kişi tutuklandı. 15 Temmuz sonrasında İçişleri Bakanlığı bünyesinde 622 mülki idare amiri, 37 bin 602 emniyet personeli ve 9 bin 70 jandarma personeli olmak üzere toplam 51 bin 51 personel hakkında gerekli idari işlemler tesis edildi."

Operasyonel grafiklerin yıllara göre seyrini değerlendiren Çiftçi, "Örgütün açık yapılarının tasfiye edildiği 2017 ve 2018 yıllarında operasyon sayıları 13 bin seviyeleriyle zirveye ulaşmıştı. Mücadelemiz neticesinde bu sayılar kademeli olarak düşerek 2025'te 1.712'ye, 2026'nın ilk altı ayında ise 604'e gerilemiştir. Rakamlardaki bu azalış, tehdidin bittiği anlamına değil; mücadelenin artık daha hedefli, istihbarata dayalı, gizli ve kripto unsurlara kaymış olduğu anlamına gelmektedir" ifadelerini kullandı.